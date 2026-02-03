一票台人赴日滑雪 他曝2大地雷別犯：日本人很討厭

一對台灣夫妻日前在日本北海道滑雪，於山區迷失方向，最後報警獲救。對此，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」提醒台灣遊客，赴日滑雪必須知道2件事，第一是日本人非常討厭需要緊急救援的外國旅客，因為有些外國人不遵守規則，擅自做出魯莽行為，讓當地人反感；另外是在日本滑雪不要穿發熱衣，流汗後可能導致身體失溫，甚至有喪命的風險。

「日本人的歐吉桑」昨在臉書粉專發文指出，冬天不少台灣人去日本玩滑雪，有2件事情必須知道，第一是現在日本人非常討厭救援外國旅客，若遵守規則但發生意外需要救援，日本人多數都能接受；不過現在有些外國旅客不遵守規則、不聽別人的建議，擅自做出魯莽行為，當地人員救援時，很多日本人都會破口大罵。

日本人的歐吉桑直言，最可憐的就是在當地工作的台灣人，「冬天雪山發生意外，雖然在當地的台灣人和這些意外無關，但有些日本人會用有色眼鏡看待他們。」

另外，日本人的歐吉桑提到，台灣人很喜歡穿發熱衣，但在日本滑雪或登山最好別穿，可能造成失溫，甚至有喪命風險，他說這在日本是常識，但對於不熟悉運動服裝的外國人來說可能不知道。

日本人的歐吉桑直言，發熱衣在一般生活上是非常可靠的衣服，不過在運動大量流汗時，發熱衣可能變成讓身體失溫的恐怖凶器，冬天上高山玩的日本人絕對不會穿。

