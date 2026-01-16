一票哀號：過年高鐵票史上最難搶 內行用「2妙招」1分鐘買到

生活中心／倪譽瑋報導

許多人春節連假返鄉會選擇搭高鐵，如今春節疏運已開賣。（圖／資料照）

高鐵過年訂票開跑！近日部分網友抱怨高鐵票不好訂、高鐵訂票系統當機等，數十分鐘才進去高鐵訂票系統；也有內行人分享高鐵過年訂票技巧，使用高鐵語音訂票功能，或是跑一趟超商操作多媒體機台，1分鐘就能付款成功。而台灣高鐵公司指出，已提前調整訂位系統，確保系統不會當機，也推出高鐵早鳥優惠、離峰時段增班次等措施，讓大眾都能順利搭乘。

春節高鐵票開賣 部分民眾怨：高鐵訂票當機

過年返鄉高鐵票16日開賣，2026年的返鄉人潮似乎相當多，許多網友在社群平台Threads上抱怨，熬夜就是為了搶高鐵車票，有人碰上好不容易成功登入，結果卡在無法訂票的畫面、有人碰上12：40才進去系統、有人搶了40分鐘只買到爛時間的票等。

許多民眾無奈抱怨，「到底是給不給人睡覺？」「今年超崩潰，一早還要上班，感覺就是靈魂尚未歸位一樣」、「等APP轉一輩子了！」「今年網頁、手機一直進不去！超爛」、「今年很難搶+1」。

不少人抱怨16日凌晨高鐵訂票系統進不去，不過目前實際查詢，運作已順暢。（圖／翻攝自高鐵官網）

高鐵過年訂票技巧：多媒體機台、語音訂票

不過，也有內行人發現，到超商用多媒體機台（如ibon等）買票會快上許多，「超商機台購票最順最快」、「我走去ibon，1分鐘就買到票」、「ibon購票，居然還有九折票可以選」、「走去超商不用10分鐘就買好了」。

此外，還有人發現用高鐵「語音訂票」功能買，速度也能快上不少，打開系統後講出想要的時間、車次，接著就會跳出合條件的班次，之後依流程做完預定、人數、付款…一連串手續，1分鐘就能訂好車票。

如果高鐵過年訂票，一般預訂管道速度慢，可考慮使用語音訂票。（圖／翻攝自高鐵官網）

高鐵早鳥優惠、持續監測高鐵訂票系統 確保大眾能坐到車

對於春節疏運，高鐵公司表示，有特別於11天疏運期間、離峰時段規劃617班、8萬4千餘個座位的「早鳥優惠」，限量提供 5折、8折或9折，且每天都有早鳥5折車次，推薦大家春節期間多利用離峰時段、分流搭乘。

另外，16日開賣前已提前調整訂位系統，最多可同時容納3萬8400人上線。高鐵公司指出，16日開放訂位後，4分鐘即完成5萬8千餘張車票訂位、12分鐘內完成17萬2千餘張車票訂位、22分鐘內完成約26萬8千餘張、32分鐘有37萬4千餘張完成，未來會派員持續監測各通路訂票狀況，確保旅客都能順利完成訂票。

