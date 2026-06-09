一票員工「不到3個月閃辭」 人資嘆：不是薪水低…網：發現「這件事」趕緊換跑道

一名在公司從事人資的網友說，最近發現近公司的新員工，很多都做不滿3個月就火速離職，以前還以為是因為薪水太低，但最近發現跟薪水多少無關，而是各式各樣的原因。許多網友也分享了離職的經驗，甚至有人才30歲就已經換過15間公司，讓人資不禁感嘆，如果一份工作讓自己長期不快樂，及早換跑道也不是壞事。

人資：好多人不滿3個月就離職

原PO在Dcard工作板發文表示，以前還以為是薪水太低，所以很多新進員工都做不滿3個月，但接觸越多求職者後發現，好像不完全是這樣。原PO說，很多人離開的原因其實是工作內容和面試時認知落差太大、長期加班影響生活、同事或主管相處壓力、看不到未來發展性、通勤時間太長，甚至有人是因為嫌棄工作內容太無聊。

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原PO說，以前總覺得離職是一件需要很大勇氣的事，但現在好像越來越多人認為，如果一份工作讓自己長期不快樂，及早換跑道也不是壞事。他說，每份工作都有辛苦的地方，薪水很重要，但能不能長久待下去，很多時候還是取決於工作的整體感受。

網：不快樂就離職

許多網友也認同「不快樂就離職」的說法，紛紛留言「以前看得到希望，可以委屈一點拼一下。現在沒希望，誰還要委屈自己？過得快樂才是真的」、「趁早發現不適合也不一定是壞事，總比硬撐半年、1年後才發現真的不適合來得好」、「沒那麼複雜，馬雲之前說員工離職就兩個原因：1.待遇不到位 2.心委屈了」、「要相信自己，3個月內離職是正確的決定」、「之前有一間做1天就逃了」。

30歲換過15間公司

甚至有一名網友分享，自己30歲就換過15間公司，每份工作不是工讀生就是做不到半年，做幾天就走的也有。他認為，如果覺得不適合，那就直接換工作吧，要是繼續做下去罹患憂鬱症那就得不償失，「反正買房買車我這輩子不太可能了，過快樂一點比較實際」。



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