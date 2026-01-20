一票在手賞櫻無憂 台中Go陪你漫遊武陵花海

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】115年武陵櫻花季即將浪漫登場，台中市政府交通局推出「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，活動期間自2月13日至3月1日，為期17天，整合865區公車、武陵接駁專車、武陵農場門票及台中Go 48小時公車暢遊套票，讓民眾透過單一平台即可完成交通與旅遊規劃，一票在手，輕鬆啟程賞櫻行程。交通聯票自1月20日中午12時起開放預購，每日限量8席，數量有限，籲請民眾提早規劃、把握機會。



▲武陵櫻花季2月中旬登場，市府整合運輸及門票，讓民眾單一平台即可完成旅遊規劃。

交通局長葉昭甫表示，「台中Go」平台持續優化升級，功能服務更加完整，自今年起，民眾可直接透過「台中Go」網站或APP，一次完成865區公車與武陵接駁專車座位預約、武陵農場門票購買，以及48小時公車暢遊套票預購（啟用後於效期內可無限次搭乘台中市區公車），讓賞櫻行程從訂票到出發更加順暢，真正實現交通行動服務（Mobility as a Service, MaaS）的一站式整合體驗。

每年春季限定的武陵櫻花季，是國內最具代表性的賞櫻盛會之一，當粉色櫻花沿著山巒綻放，滿山遍野的花海與清新山林景致交織成迷人的春日畫面，吸引無數旅人前來感受浪漫氛圍。交通局說明，透過台中Go交通聯票，民眾無需自行開車，即可搭乘大眾運輸工具直達櫻花盛開的武陵農場，在花海中悠閒漫步，享受自在無壓的賞櫻時光。

葉昭甫指出，台中市近年配合武陵櫻花季積極推動「大眾運輸賞櫻」模式，整合市區公車、山區公車及接駁服務，往年交通聯票預購反應熱烈，顯示「搭公車、賞櫻花」已逐漸成為深受旅人喜愛的春季旅遊新選擇。建議民眾可於前一日晚間入住谷關溫泉區，隔日清晨搭乘已預約保留席次的865區公車前往梨山，再轉乘接駁專車直達武陵農場，在粉色櫻花隧道中自在漫遊，為旅程留下最美好的春日回憶。

交通局表示，透過 MaaS 平台整合交通、票證與旅遊服務，不僅提升民眾前往武陵賞櫻的便利性，也有助於精準控管花季期間山區交通量，減少私人車輛進入，讓旅客以更安全、友善環境且悠閒的方式走進武陵櫻花季，共同守護山林生態，感受春天帶來的美好與感動。