票房告急？魏如萱開唱倒數僅最低2票價完售 深夜發文吐心聲

魏如萱22日晚間在社群發文。資料照

魏如萱將於2月7日、8日連兩天登上台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會，但售票狀況卻傳出警訊。售票網上，兩場演出僅最便宜的880元與1680元門票已完售，其餘票區仍有空位，銷售進度似乎不如預期；魏如萱昨（22日）晚間在社群發文，以長文向歌迷真情喊話，邀請願意「坐下來聽她唱歌的人」走進小巨蛋。

魏如萱去年認愛小21歲男友Ian，在接近過年的時間點又將要舉辦演唱會，她坦言「並不容易」，認為世界搖搖晃晃，每個人都有太多事要忙、太多地方要去，且當下的娛樂選擇也比以往任何時候都更多。她沒有假裝這些現實不存在，反而更想把演唱會做到最好，並強調「這不是一場熱鬧的演出，沒有要跟流行比速度」。

魏如萱直言，不確定會有多少觀眾進場，但只要有人願意來，這場演唱會就有值得為對方而唱的歌。希望在2月第一個週末的夜晚，和願意暫時放低手機的人，一起唱歌、聽那些在日常生活中不容易被聽見的聲音。

此外，她日前也公布嘉賓名單，2月7日首場邀請自然捲奇哥同台，8日第二場則請來竇靖童助陣，而她的男友Ian也可能到場支持；魏如萱日前就曾鬆口希望他可以來，如果男友能在現場欣賞演出，「我就很高興。」

魏如萱與lan愛得火熱。資料照



