票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

為了解釋為何要拍賣他收藏的一批稀有名表，86歲奧斯卡名導柯波拉（Francis Ford Coppola）今年10月對紐約時報說，那是因為他斥資1億2000萬美元拍攝的鉅作「大都會」（Megalopolis）票房慘敗，他破產了。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，為了籌措資金拍攝「大都會」，柯波拉不惜於2021年以約6億5000萬美元售出其位於灣區酒鄉納巴谷（Napa Valley）的同名酒莊。

事實上，柯波拉擁有眾多房地產物業，從舊金山地標大樓、納巴谷酒莊到位於其他地區的飯店，他累積的房地產物業遍及全球。某些時候，他會透過抵押物業來籌措電影資金。

儘管柯波拉賣名表和灣區酒莊，但仍保留了大部分位於灣區的房地產，甚至正在推動將其擁有的舊金山地標Sentinel Building改建為飯店的計畫。相關人士透露，柯波拉抵押了這座大樓，將獲得的資金投入改建工程，這個共三層樓的精品飯店預計於明年完工。

柯波拉在靠近Sentinel Building的北灘區（North Beach）也擁有一棟住宅大樓，這是他於1991年和已故妻子以67萬5000美元買下的。

柯波拉目前主要居住在納巴縣盧瑟福（Rutherford）他所擁有的Inglebrook酒莊內，並持有當地至少兩筆大面積土地，總面積達171畝。

熱愛酒鄉的柯波拉還於2021年在聖海倫娜（St. Helena）以320萬美元購入一處規模較小的物業。這處占地超過6畝、擁有3房2.5浴的住宅是一個法式鄉村風格莊園，擁有游泳池、酒窖和電梯。

舊金山標準稱，柯波拉家族素有購買鄰近物業的傳統。2015年，他們斥資130萬美元在比佛利山莊買下一處住宅，而這處住宅正位於他們於80年代就擁有的一棟中世紀風格住宅的對面；柯波拉與孫女吉雅（Gia Coppola）共同擁有位於好萊塢一處四房3.5浴住宅，而吉雅的母親蓋蒂（Jacqui Getty）不久前仍一直住在附近一棟西班牙風格的房子裡。

在加州以外，柯波拉的投資組合包括紐約市一間閣樓公寓和多家高級國際飯店。2015年，柯波拉夫婦在曼哈頓西村區（West Village）一棟由倉庫改建的的公寓大樓裡，以250萬美元買下一間個單位，與演員勞勃迪尼洛（Robert De Niro）成為鄰居。

