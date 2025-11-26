票房慘沒關係?克里斯多福諾蘭大讚巨石強森在《重擊人生》的演出：「是精彩的表現！」
1.巨石強森演技轉型之作《重擊人生》卻票房慘澹。
2.票房失利，但《重擊人生》和巨石強森演技被諾蘭大讚。
3.巨石強森仍會與《重擊人生》導演繼續合作新片。
【文／戴西福福】巨石強森（Dwayne Johnson）主演改編格鬥選手馬克科爾（Mark Kerr）的體育傳記電影《重擊人生》（The Smashing Machine），儘管口碑正向，但很可惜好成績未能反映在票房上，上映首週末北美僅開出600萬美元票房，恐怕成為巨石強森主演電影裡票房最低的一部。
《重擊人生》目前全球僅累積約2068萬美元成績，遠低於該片的預算為5000萬美元，看來難以回收成本，同時更遭遇泰勒絲電影《Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl》重擊，該片以3400萬美元的驚人開片成績碾壓了巨石強森的新片。
巨石強森演藝生涯以來，也有幾部低票房作品，例如2007年的《南國傳奇》，但撇除例外，《重擊人生》的成績，難以與巨石強森的賣座電影如《玩命關頭》系列、《加州大地震》等比較。
其實近年巨石強森的票房成績起伏不定，Netflix的《紅色通緝令》口碑兩極，《叢林奇航》、《黑亞當》也票房不如預期。這次的《重擊人生》，是巨石強森的演技轉型之作，對於這次的票房失利，巨石強森本人也回應了：「在我們這個說故事的世界裡，你不能控制票房結果，但我意識到，你能控制的是演出、是否全然投入。而我願意奔向這個機會。能為導演班尼沙夫戴（Benny Safdie）轉變自我演出這個角色，是我的榮幸。」更表示這部電影改變了他的人生。
就連以《奧本海默》拿下奧斯卡最佳導演的克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）也對巨石強森的演出表示讚賞。諾蘭近期在《Director’s Cut》Podcast 節目中，稱讚巨石強森在《重擊人生》的演出：「我認為這是精彩的表現。我不覺得今年或往年能看到比這更好的演出了。」他也評價《重擊人生》：「是部非凡、開創性的作品，時間會讓更多人理解它。我很榮幸看過它。」
儘管這次與導演班尼沙夫戴合作《重擊人生》票房不如預期，但巨石強森已經確定會再次與導演合作新片《Lizard Music》，故事改編自少年奇幻小說，講述一個男孩發現了一檔深夜廣播節目，播放著蜥蜴演奏的音樂，而他也因此認識了古怪的70多歲「雞人」（Chicken Man），這個角色將由巨石強森飾演，而他們也將一起踏上冒險之旅。而據悉巨石強森近期為了這個角色，正在積極減重，希望可以更加貼近角色的形象。
