票房破百億日圓！《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》在家感受血腥純愛；日韓美男出動搞笑！吉澤亮守護處男、車銀優樂當阿宅｜電影線上看推薦

票房破百億日圓！《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》在家感受血腥純愛；日韓美男出動搞笑！吉澤亮守護處男、車銀優樂當阿宅

本週上架新片首推日本賣座動畫電影《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》，故事講述惡魔獵人淀治在殘酷世界中，因神秘少女蕾潔的出現，被愛與命運逼向最危險的抉擇，血腥暴力、純愛浪漫、動作冒險，所有口味一次滿足！本片在日本衝破百億日圓（約台幣20億元）票房，台灣也賣破2.5億元台幣，絕對不能錯過。

如果你是熱愛喜劇的觀眾，本周有許多好選擇，憑藉日片《國寶》爆紅的美男吉澤亮人氣居高不下，他不只長得帥，演技跨度也超大，新片《電影版吸吸吸吸吸血鬼》就化身活了450年的瘋狂吸血鬼，為守護最美味的18歲處男之血，上演大作戰，片中脫好脫滿沒在怕，好身材說什麼都要在家N刷；另外不能錯過的還有韓國電影《放飛旅行團》，百想視帝姜河那、金英光、姜泳錫、韓善化、車銀優攜手搞笑，24年的友誼小船，因為一場海外旅行岌岌可危，絕對是娛樂首選。現在就來看看本周還有什麼精彩新片上架吧！

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》

播出時間：1月13日

播出平台：friDay影音（MyVideo、Hami Video已上架，1月12日下架）

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》劇照

超人氣動畫《鏈鋸人》電影版，在台賣破2.5億票房。故事講述為償還父母債務，惡魔獵人淀治遭背叛並慘遭殺害，意識消散之際，與他感情深厚的鏈鋸惡魔狗波奇塔與淀治簽訂契約救他一命，兩人合而為一，誕生所向無敵的「鏈鋸人」。如今，在殘酷戰爭中，一位神秘少女蕾潔闖入了淀治的世界，面對史上最致命的對決，淀治將在毫無規則可言的生存遊戲中，被愛推向命運的漩渦！

《電影版吸吸吸吸吸血鬼》

播出時間：1月9日

播出平台：friDay影音

《電影版吸吸吸吸吸血鬼》劇照

改編自人氣漫畫的日本瘋狂喜劇，《國寶》人氣男主角吉澤亮這次徹底解放肉體，詮釋中二吸血鬼！劇情講述在澡堂工作的森蘭丸，是一名活了450年的吸血鬼，為了追尋世上最稀有美味的「18歲處男之血」，他默默守護著澡堂老闆的兒子李仁。某天，蘭丸震驚地發現李仁竟對同班同學葵一見鍾情，眼看李仁的童貞危在旦夕，蘭丸決定展開一場「不讓童貞失守」的作戰！

《放飛旅行團》

播出時間：1月14日

播出平台：MyVideo

《放飛旅行團》劇照

百想視帝姜河那、臉蛋天才車銀優、金英光、姜泳錫、韓善化攜手搞笑，劇情描述5位從小一起長大的死黨，雖然個性南轅北轍，但默契滿點。在友情屆滿24年之際，他們終於迎來夢寐以求的「人生首次海外旅行」。沒想到這場期待已久的旅行卻一路失控、荒腔走板，各種爆笑突發狀況接連上演，他們能否克服重重危機，重新找回彼此？

《失控夜班》

播出時間：1月9日

播出平台：friDay影音

《失控夜班》劇照

瑞士醫院夜班裡，護理師芙蘿拉挺身走進一場無休止的挑戰，這一夜，她得面對不只是病房裡的混亂，更是身心極限的考驗。人力短缺、病患爆滿、突發狀況接連而來，她必須同時照料一位重病失智老婦、等待診斷的虛弱老者，以及要求苛刻的私家病人。芙蘿拉逐漸失去控制，她能堅持到天亮嗎？

《盛夏假期遇見愛》

播出時間：1月9日

播出平台：Netflix

《盛夏假期遇見愛》劇照

改編自同名暢銷小說，劇情講述自由奔放的波比與循規蹈矩的亞歷克斯，這對10年好友每逢夏天都會一起旅行，這個傳統某年卻突然中斷，兩人此後再無交集。多年後，他們在一次旅行不期而遇，愛情與友情間微妙的界線也逐漸受到考驗，他們真有可能是天作之合嗎？

《夏日最後的秘密》

播出時間：1月9日

播出平台：Hami Video

《夏日最後的秘密》劇照

改編自暢銷作家「晴菜」同名小說，施柏宇、程予希、林子閎主演青春台片，故事講述女主角蘇明儀暗戀同校的顏立堯，沒想到分班後成為同學，顏立堯有個好友程硯，3人之間情感剪不斷理還亂，蘇明儀主動告白後，顏立堯提出「有期限」交往試探，直到高中畢業那天，他們被迫提早面對人生課題。

《換乘真愛》

播出時間：1月9日

播出平台：friDay影音

《換乘真愛》劇照

伊莉莎白歐森、卡倫透納、麥爾斯泰勒共譜浪漫奇幻三角戀！劇情描述恩愛夫妻瓊安與賴瑞結縭60年，某天賴瑞因意外離開人世，醒來後竟重返年輕的模樣來到「靈魂轉運站」，此時罹癌多年的瓊安也來到轉運站，怎知卻見到韓戰中陣亡的第一任丈夫路克，路克離世後在轉運站癡情苦等瓊安67年，希望再續前緣，瓊安必須做出選擇，決定自己的永恆。

