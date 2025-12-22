票房破6千萬還在燒！《大濛》滿場連發 奈良美智二刷喊：眼淚更凶

片中柯煒林帶著方郁婷試圖領回哥哥的遺體，2人逐漸培養出同命的默契。（華文創提供）

電影《大濛》在獲本屆金馬獎最佳劇情片大獎後上映，原本上映之初票房不算理想，但憑藉口碑及網友在網路夾帶政治話題逆襲，人氣不減反增，各地戲院滿座率居高不下，票房正式突破6千萬大關。導演陳玉勳也忍不住在社群平台向戲院喊話，希望能加開場次，幽默表示這是一場「人類對抗動物與外星人」的硬仗，誠意十足敲碗。

柯煒林再度來台並主動要求辦影人映後場親見觀眾，並立下票房公約，若票房破億就炸油條給觀眾吃。（華文創提供）

男主角柯煒林結束上一波宣傳，回到香港參加表演營進修演技，21日特地飛抵台灣工作，更主動向導演提議舉辦影人映後場，只為再見台灣觀眾，消息一出立刻掀起搶票潮，2場活動火速完售。他透露即便返港，仍天天關注台灣影迷的觀後回饋，還笑說片中炸油條其實不難，若票房破億，願意親自炸給戲迷吃。

日本藝術家奈良美智點名稱讚片中方郁婷與9m88的對手戲，認屍一場尤其催淚。（華文創提供）

《大濛》魅力也跨海感動日本。藝術家奈良美智在台北2刷後分享，因熟悉故事而更能沉浸影像，感動甚至勝過首刷。他特別點名方郁婷與9m88的姊妹戲，形容是「兩種完全不同的眼淚」，並期待未來能在日本再看一次。

劉冠廷為飾演的飛賊一角，雨天實拍狂奔逃亡，做足功課。（華文創提供）

片中另一亮點，是劉冠廷飾演的真實人物「飛賊」高金鐘，飛簷走壁、劫富濟貧，成為畫龍點睛的存在。為詮釋角色，劉冠廷做足功課、雨天實拍狂奔逃亡，拍到鐵腿收場，也再度展現對角色的投入。《大濛》成功吸引跨世代觀眾走進戲院，更有影迷帶著97歲長輩全家觀影，重溫當年他們曾經生活過的年代。

