票房破60億 《默殺》12月5日震撼回歸

張鈞甯在電影中飾演對保護女兒異常偏執的李涵。（圖／鴻聯國際提供）

累積突破60億新台幣的電影《默殺》，正式宣布將於12月5日在台上映。《默殺》由柯汶利執導，集結張鈞甯、王傳君、金士傑、吳鎮宇主演，今（20日）同步釋出全新「母愛深淵版」預告，強勢揭開校園暴力背後的真相與人性裂縫。

前導預告中直接聚焦校園霸凌與暴力議題，張鈞甯飾演壓抑而崩潰的母親李涵，情感爆發的演技震撼人心。她在片中呈現出與以往溫柔女神形象截然不同的一面，為角色注入層層矛盾與痛苦的情感厚度，令人高度地期待不同的角色呈現。

值得一提的是，剛以華語片《春樹》榮獲第38屆東京國際電影節最佳男演員的王傳君，也在片中挑戰陰鬱又神祕的校工角色，兩人之間張對峙的戲碼與飛車追逐場面，驚心動魄、火花四射。

電影所欲傳達的核心命題——有時，沉默比惡行更可怕，當所有人選擇視而不見、噤聲不語，暴力與謊言便在陰影中滋長，最終吞噬了無辜與良知。《默殺》透過極具壓迫感的畫面語言與心理張力，逼迫觀眾直視那些不願被看見的黑暗角落。

《默殺》自上映以來橫掃全球票房，累積突破60億新台幣，並榮獲第12屆紐西蘭亞太影展最佳電影、最佳導演、最佳女主角三項大獎；同時在第37屆東京國際電影節中國電影週金鶴獎再奪最佳女主角與新銳導演殊榮，口碑佳評不斷。《默殺》將於 12 月 5 日全台正式上映。

《默殺》定檔海報。（圖／鴻聯國際提供）

