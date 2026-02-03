票房衝衝衝！《陽光女子合唱團》攻破4億台片影史第6

《陽光女子合唱團》導演林孝謙（右）與演員苗可麗映後與觀眾同歡。（壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》上映剛過一個月，在今天（3日）全台票房破4億元，票房晉升到台灣電影影史第6名。片中女主們勤跑映後，幾乎每場都有不同的驚喜大放送，好像舉辦同歡會一樣讓影迷耳目一新。

該片上週末1/31-2/1電影宣傳特別安排了台北、台中、高雄三地不同的演員與影迷碰拳活動，在廳內不僅可以聽到他們唱歌、跳舞還會跟觀眾「練笑話」，猶如一場可愛的電影同歡會，也洗去了看電影的眼淚。這些載歌載舞的表演以及與觀眾的互動一部分來自於導演林孝謙的創意迸發，希望可以透過這些映後座談感謝每一個來看《陽光女子合唱團》的觀眾。

孫淑媚說：「最感動的是很多觀眾陪著我們從一開始走到3億、4億的票房，也想起自己小時候很喜歡到二輪戲院看電影，一次就看兩部，有次跟阿公聊天說我去看電影，阿公跟我說：『我也想要去看電影。』我跟他說：『好啊！下次帶你去看我演的電影。』那時候自己還沒演過電影。雖然現在很想要帶阿公看我演的電影，但是他已經不在了。所以看到戲院有很多人帶著爺爺奶奶來看，心裡酸酸的，但是他們都幫我彌補了這個遺憾。」

導演則提到自己最受感動的是看完這部電影聽到的一個故事：「一個送出養的小孩，爸媽也是在收容人，他的爸爸媽媽也是殺人犯，看了《陽光女子合唱團》之後，讓他願意回去重新認識親生爸爸媽媽，以及台中女子監獄場，也因為一位收容人也是看完電影之後，就在懇親電話中跟親人大和解。這些都是我在這段時間裡面得到最感動的回饋。」

