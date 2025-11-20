票房飆破60億！東京影帝王傳君《默殺》挑戰陰鬱校工 與張鈞甯飛車追逐

《默殺》張鈞甯與新科東京影帝王傳君在《默殺》中，有許多緊張對峙的場面。鴻聯國際提供

導演柯汶利與女友張鈞甯合作的電影《默殺》12月5日在台上映。這部在中國創下3.51億人民幣（約新台幣15.4億）的話題之作，集結王傳君、金士傑、吳鎮宇等實力派卡司主演，全球票房已突破60億新台幣，並榮獲紐西蘭亞太影展、東京國際電影節多項大獎。

剛以華語片《春樹》榮獲第38屆東京國際電影節最佳男演員的影帝王傳君，也在片中挑戰陰鬱又神祕的校工角色。張鈞甯與王傳君在片中有正面對峙的戲碼與驚心動魄的飛車追逐場面，火花四射，充滿極致壓迫感的張力。

《默殺》定檔海報，鴻聯國際提供

《默殺》推出全新「母愛深淵版」預告，聚焦校園霸凌與暴力議題，張鈞甯在片中飾演壓抑而崩潰的母親李涵，情感爆發的演技震撼人心，呈現出與以往「溫柔女神」形象截然不同的一面。



