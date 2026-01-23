票房1.4億續飆漲！鍾欣凌自嘲「青春期到更年期」等40年 翁倩玉跨海慶生

苗可麗（左起）、安心亞、鍾欣凌、孫淑媚出席破億特別歡樂放映場，與200多位影迷在寒冬中同樂。壹壹喜喜提供

由林孝謙執導的國片《陽光女子合唱團》票房持續攀升。截至1月22日，全台累計票房已逼近1.4億元大關，馬來西亞上映一週亦奪下單日冠軍，雙喜臨門。導演林孝謙與編劇呂安弦21日晚間率領陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、何曼希等六位女星，於大巨蛋秀泰影城舉辦破億特別歡樂放映場，與200多位影迷在寒冬中同樂。

現場不僅播放了精心設計的〈快樂真快樂〉MV，女星們也輪番致謝。鍾欣凌搞笑直呼：「我都從青春期等到更年期了！」苗可麗則感性分享，練唱〈幸福在歌唱〉時想起母親，感受到「愛從來沒有離開」，這份真摯情感正是電影引起共鳴的關鍵。安心亞也送上溫暖祝福，希望電影能為努力生活的人帶來力量：「真實的存在本身就值得被愛。」

首次演戲就破億！何曼希遭姊姊們笑虧 孫淑媚送雞腿即興開唱

活動現場笑聲不斷，孫淑媚驚喜為壽星觀眾演唱生日快樂歌，還搞怪送上雞腿製造笑點。首次參與電影演出就遇上破億佳績的何曼希，感動到數度哽咽，卻被資深「姊姊們」笑虧：「我都等了40年才拿到破億！」現場她更被編劇呂安弦突擊Cue上台跳舞，生澀又可愛的反應讓影迷嗨翻。

陳意涵則笑說，自己平時早睡早起，難得參加晚間慶功活動，非常感謝大家支持。鍾欣凌則不忘提醒影迷在低溫下要照顧自己，更要記得「接住身邊的人」，讓這場破億特別場不僅有歡笑，更充滿療癒與力量。

新人何曼希首部電影就破億萬票房，感謝場被導演林孝謙CUE出來大秀舞技。

越洋連線為翁倩玉驚喜慶生 等待47年再創人生巔峰

活動中另一大高潮是越洋連線至日本，為即將於1月24日過生日的翁倩玉慶生。苗可麗幽默開場帶動全場合唱生日歌，讓原本以為會獨自過節的翁倩玉驚喜萬分。她感性表示，等待了47年才遇到這部作品，能獲得如此廣大支持，絕對是她人生中非常重要的巔峰時刻。

數字氣球喜迎馬年祝福 女星嗨唱麥克風帶出廳

活動尾聲，眾人手持「12000000」數字氣球合影留念，並接力送上「馬年行大運、馬上發財、馬上成功」等創意新年祝福。熱鬧氣氛直到散場仍未止息，這群女星甚至興奮到把麥克風帶出影廳持續歌唱，為這場破億慶功畫下最溫暖又熱鬧的句點。



