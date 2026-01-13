票投國民黨「台灣變伊朗」！汪潔民240字開轟藍白

政治中心／周孟漢報導



伊朗爆發大規模反政府示威，據外媒指出，目前死亡民眾總數恐怕已超過6000人。針對這起示威衝突，知名政治評論員汪潔民藉此拿伊朗與台灣做對比，在臉書寫下超過240字，感嘆伊朗「明明是幸福的中東明珠，上一代的伊朗人卻要把下一代伊朗人往獨裁送」；反觀台灣，他則表示，如果繼續票投國民黨，「就是把自己的子孫往火堆裡丟」。





汪潔民今（13）日透過臉書發文，表示國民黨毀憲亂政，意圖立法院獨大五院，威逼總統，直喊「民主到底為了什麼？」接著便提及近期爆發示威的伊朗，感嘆「四十年前，一群熱愛自由民主的年輕人，上街抗議迫使巴勒維王權下台，他們用民主的熱血建立他們所謂的理想伊朗；四十年後，一樣是熱愛自由民主的年輕人上街抗議，要推翻他們爸媽爺奶創造的獨裁政權，但粗估6000條生命，被殺害也許更多」。

汪潔民見狀不禁喊話那些「客家藍」、「外省藍」、「台北藍」、「科技白」的在野黨支持者，「是否想重韜47年前推翻幸福的『伊朗人』呢！還是『不見棺材不掉淚，不到黃河心不死』」，強調「票投國民黨，就是把自己的子孫往火堆裡丟，明明是幸福的中東明珠，上一代的伊朗人卻要把下一代伊朗人往獨裁送！明日台灣，如果繼續票投國民黨、鄭麗文、傅崐萁，就是以前的伊朗！自覺吧！」。









而在稍早，汪潔民再度發文，寫下「國民黨被中共騙了104年，現在還在被騙？不是被騙，是支持國民黨的都是笨蛋，才會相信老共談和平！」，痛批「還要拖2300萬人下海嗎？」。一系列文章曝光後，立刻引發網友討論，直喊「藍白對『獨裁』的認知，是異於常人的！」、「共產黨的軍隊是對付人民的」、「台灣內部有那麼一群中國走狗黨眾」、「台灣那些人真的就是不見棺材不掉淚」、「票投國民黨，台灣變伊朗」。





