票投蔣萬安就是支持鄭麗文 綠議員掛看板原因曝光

記者李鴻典／台北報導

「票投蔣萬安就是支持鄭麗文，益起站出來、捍衛台灣！」民進黨台北市議員洪健益今（24）天午間在臉書貼照表示，可能已經有些朋友發現他在街頭掛上「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」的看板，這不是挑釁，而是看不慣中國的統戰動作越來越直接！

（圖／翻攝自洪健益臉書）

洪健益說明，國民黨主席鄭麗文上任後，對兩岸議題頻繁動作，明顯朝向「親共急統」的路線狂奔。從中國端出美化共諜吳石的《沈默的榮耀》；到王滬寧下令要求統戰系統「學習吳石精神」，鄭麗文卻立刻出席紀念活動，簡直就是中國統戰的宣傳大使，這樣的訊號讓許多愛護台灣、疼惜台灣的支持者表示深深擔憂。

中國統戰逼近台北，身為台北市議員，他不能視而不見！洪健益進一步表示，但最讓人更憂心的是：面對這些議題，台北市長蔣萬安卻保持絕對低調，雙城論壇是統戰平台，蔣不敢說；鄭麗文親共急統，蔣也不敢吭聲。

沉默不等於支持，但在這樣的時刻，沉默就是默許！洪健益說，因此，他接受支持者建議掛起這面看板，不是要貼標籤，而是希望提醒大家：鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合中國統戰；蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉！

