一票父母都做過 婦產科名醫警告「恐成噩夢」

許多家長習慣透過社群平台分享孩子的成長點滴，婦產科名醫蘇怡寧表示，可以理解父母對孩子的愛與分享慾，但在公開孩子照片前，應先判斷內容是否適合對外曝光，尤其是涉及「三點全露」的洗澡畫面，一旦上傳網路，可能在孩子長大後帶來難以抹除的影響，甚至衝擊其生活與心理狀態，提醒孩子現在還小，無法為自己的隱私發聲，也無法拒絕被拍攝，因此保護孩子隱私是父母的責任，愛不該成為孩子長大後的噩夢。

蘇怡寧近日於臉書發文指出，父母看到孩子天真無邪的一面，感到療癒、想拍照留念，這個舉動沒有錯誤，但有些畫面只適合留給自己家人看，不適合上傳公開，當家長將孩子三點全露的照片或影片上傳網路時，等同在未經孩子同意的情況下，替他們做出一項無法回收的公開決定，強調孩子現在還小，無法為自己的隱私發聲，也無法拒絕被拍攝，因此保護孩子隱私是父母的責任。

蘇怡寧說，網路具有高度的保存與擴散性，只要曾經公開，就可能被截圖、備份或轉傳，即使日後刪除或設為私人，也無法確保不再流傳，這些都會形成無法清除的「數位足跡」；換位思考，當孩子長大後，在升學、交友或人生重要時刻，發現自己童年的裸露影像曾被大量陌生人瀏覽，那種赤裸感、那種羞恥與無力，是多麼巨大的打擊。

蘇怡寧提醒，這樣的風險不只來自陌生人，更多傷害可能源於未來同儕的一句玩笑，甚至成為取笑的素材，強調幼兒尚無能力為自己的隱私發聲，保護責任完全落在父母身上，孩子的身體不應成為換取按讚或關注的工具，替孩子們留下的不只是影像，而是未來能不能安心做自己的空間，「愛不該成為孩子長大後的噩夢」。

