一票經理人滿倉重押 散戶該上車？ 專家曝3關鍵：接下來比「這個」





2026年即將到來，市場投資氣氛持續升溫。華爾街最大的銀行之一美國銀行（Bank of America）16日公布的全球基金經理人調查顯示，市場投資情緒持續轉趨樂觀，基金經理人手中現金水位降至僅3.3%，創下歷史新低，顯示資金幾乎以「滿倉」姿態迎接新年度，市場普遍看好未來經濟成長。很多人會問「既然這麼多人都在車上，還能加碼嗎？」對此，前台積電工程師、擁有18年投資操盤經驗的基金經理人沈萬鈞曝「3大關鍵」支持加碼「這標的」。

沈萬鈞今（24）日在《萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective》粉專上表示，美國第3季國內生產毛額（GDP）年化成長率衝上4.3%，市場焦點已從「是否降息」轉向資金重新回流科技與成長型資產。標普500指數（S&P 500）連續收紅並創新高，費城半導體指數維持強勢，輝達與台積電ADR穩住市場信心。同時，黃金、白銀與銅價齊創新高，反映美元偏弱、通膨黏著性及地緣政治不確定性，資金轉向更具「硬資產」特性的標的。

他進一步指出，半導體產業的變化尤為關鍵，不僅先進製程受惠，成熟製程也開始出現漲價跡象。中國中芯國際傳出部分成熟製程產能調漲約10%，顯示只要需求回溫、產能接近滿載，晶圓廠便能重新掌握定價權。

他寫道：「當成熟製程都開始緊，真正的矛盾只會更集中在先進製程與先進封裝：因為AI 伺服器不是『多買幾顆中央處理器（CPU）而已，它是一整套系統性吞產能的怪物，從N5/N3/N2到CoWoS/SoIC，再到整機的電力、散熱、記憶體與高速傳輸，每一段都是瓶頸。」

在此背景下，沈萬鈞分享他的做法是更要挑「能把景氣變成現金流、把需求變成議價力」的核心資產「而台積電就是那個核心。我持續加碼台積電，看的不是短線漲跌，而是三個更硬的邏輯」。

沈萬鈞提出三大加碼台積電的核心邏輯：第一，人工智慧（AI）需求已從「算力競賽」升級為「基礎建設競賽」，當美國硬數據強、企業盈利預期被拉高，資本支出就不會輕易縮手；市場用標普創新高來投票，說明風險資產的主敘事仍然是成長，而成長的底座就是算力與供應鏈。第二，產能與定價權正在擴散式回歸晶圓廠。當成熟製程都開始緊俏，真正稀缺的先進製程與封裝，只會擁有更高話語權。第三，在現金水位極低的擁擠行情中，資金將集中在「最不容失誤」的核心資產，而台積電正是能將景氣轉為穩定現金流、並以技術與交付確定性降低波動的關鍵角色。

沈萬鈞認為，現金水位掉到3.3%代表大家都押上去了，「接下來比的不是誰更敢，而是誰更不容易被打下車。」沈萬鈞強調，明年半導體最大的成長動能仍將沿著AI瓶頸持續放大，而台積電始終站在這些瓶頸的最上游，成為擁擠行情中最具防禦與成長兼備特性的核心標的。

