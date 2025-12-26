一票走遍台南嘉義 三縣市長宣布「嘉嘉南999無限搭」上線

嘉南三縣市長共同宣布，「嘉嘉南九九九無限搭」定期票方案正式上線。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁與嘉義市長黃敏惠廿六日共同在民治市政中心宣布，「嘉嘉南九九九無限搭」定期票方案正式上線，嘉嘉南生活圈公共運輸正式邁入「一票跨三地」新階段，可望大幅降低通勤與通學成本，提升跨縣市移動的便利性，邀請民眾多加利用。

黃偉哲表示，「嘉嘉南九九九無限搭」方案同步搭配嘉義縣市和台南市合作推出的「嘉義七九九無限搭」，讓通勤、通學與觀光移動選擇更加完整。感謝交通部的支持，以及嘉義縣、市與台南市的交通團隊通力合作，才能讓嘉嘉南生活圈的交通整合一步到位。

嘉義縣長翁章梁指出，嘉嘉南九九九無限搭方案，不管是台鐵、公車或者是YouBike都可以使用，最大的受益者就是通勤族，長青的好朋友也可以藉此暢遊這三個縣市的景點，希望大家多多使用，享用其便利性。

嘉義市長黃敏惠說，嘉義市雖然很小，但是一直都在區域治理平台內，跟其他縣市合作。感謝台南市政府在這次TPASS的運作，走在前面並不斷整合，提出非常多方案讓大家選擇，是對通勤族、學生，甚至對觀光遊客都有更大的幫助。

台南市交通局局長王銘德說，「嘉嘉南九九九無限搭定期票方案」服務範圍涵蓋嘉嘉南地區所有公共運輸，完善嘉嘉南地區點到點之公共運輸接駁轉乘最後一哩路。