票選檢察長開跑！要走4人卻最多開缺6個 檢察長們好擔心提早下課

法務部明年最多有6個一、二審檢察長職缺，不少檢察官躍躍欲試。（圖／報系資料照）

法務部明年有4位檢察長卸任或離職，不過日前卻宣布提前啟動檢察長遴選作業，預估職缺4至6名，嚇壞不少任期尚未屆滿的一、二審檢察長們，擔心自己是否就是法務部新聞稿中4至6名的其中一人。法務部檢察官審議委員會9位票選委員今（12月23日）傍晚發布聯合聲明，今天起至115年1月7日(三)17時30分止，受理檢察長候選人之報名及推薦。

9位票選委員強調，今起受理檢察長候選人之報名及推薦，仍須被推薦者明確表達有意願才會納入，票選委員亦將逐一確認本人有意願始納入，如本人表示無意願者則不予納入。然後將公告全部候選人名單，開始向全國檢察官及各界廣徵意見。

廣告 廣告

為促進檢審委員了解候選人，且避免不當私下直接接觸，訂於115年1月16日(五)，邀請候選人至法務部，舉行「見面說明會」。限檢審委員及有意願出席之候選人親自實體出席。「見面說明會」預計每位候選人時間暫訂為15分鐘(視報名出席人數調整)，現場不作PPT簡報、不看書面資料。

9位票選委員表示，9位票選委員將於115年1月7日(三)上午10時許，第一次公布當時彙總之全部候選人名單、其現職及司法官期別，供全國檢察官檢視有無遺漏及正確性。同(7)日17時30分許截止報名後，再盡速公布最後彙總之全部候選人名單、其現職及司法官期別。逾前揭截止期間始向票選委員報名之候選人，依法雖仍具有候選人資格，但其有無規避全國檢察官公評及廣徵意見等情，將列入票選委員審酌之因素。

9位票選委員將自115年1月7日(三)至1月15日(四)之期間，向全國檢察官及各界廣徵意見。票選委員訂於115年1月22日(四)召開會前會，討論入圍名單，並於1月23日(五)上午檢審會提出9位票選委員之建議入圍名單，提請全體檢審委員討論。

屏東地檢署檢察長陳盈錦日前請辭及申請退休獲准，加上明年初任期屆滿的士林地檢署檢察長張云綺、台中地檢署檢察長張介欽，以及今年8月從新竹地檢署檢察長轉任國安局副局長的陳松吉所留下職缺，法務部明年初至少釋出四個檢察長職缺，對有志擔任檢察首長的資深檢察官將是蠻好的機會。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王ADEN遭轟公審女學生 台北跨年演出慘被取消

為乾妹出頭犯割喉案！高院二審判決出爐 法官怒加重刑期

王ADEN校唱臭臉後拍片挨轟公審學生 台北跨年演出被取消！本人緊急發聲