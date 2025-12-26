一票難求！拿普發1萬元請學生看《大濛》 陳玉勳感動喊話
現象級電影《大濛》上映近一個月口碑熱度日日高漲，票房往破億全力衝刺！方郁婷與飾演「陰間擺渡人」的林道禹昨（25）日一起到戲院和觀眾碰面，5場活動皆全數售罄，見到廳內座無虛席，兩人直呼真的很感動。不只影人出席場次被搶翻，各戲院滿座率與強片相差無幾，甚至連第一排都坐滿，許多影迷到現場排隊購票驚覺「已完售」，紛紛發文哀嚎喊「要開大廳了吧！」
此外，「請學生看《大濛》活動」響應人數日益增長，有歷史老師將學生帶到戲院用電影上了一課；有人將政府普發的1萬元換成電影票提供給近50位國中生；有善心人士包遊覽車，讓3間學校的學生一起進戲院看《大濛》，希望下一代能認識台灣的過去，帶著勇敢繼續往前走。看見各方民眾的支持，主創團隊備受鼓舞，導演陳玉勳除了分享內心的感動，也不忘喊話：「希望戲院多開場次給我們啊。」
剛考完期末考從美國返台放寒假的演員方郁婷，回來沒多久便立刻加入宣傳行列，和「陰間擺渡人」林道禹一同出席昨日跑廳活動。電影《大濛》票房正朝7千萬邁進，得知這個好成績，方郁婷燦笑表示「很開心」，透露自己在美國每天都會關注票房數字，身旁同學也很期待此次寒假回台能一起看《大濛》。林道禹在活動一開始為了不戳破觀眾對角色的想像，維持片中「零台詞」的設定，用GOOGLE語音關心影迷：「有人需要衛生紙嗎？感謝大家在最溫暖的節日跟自己最愛的人選擇進戲院看《大濛》，魯常祝大家聖誕節快樂！」逗樂原先哭到停不下來的觀眾們。
得知演員連跑5場戲院活動，導演陳玉勳驚喜突襲映後現場，幽默說道：「我剛剛也是淋到雨（林道禹同音）走過來的，來探班看看魯常說話，也關心郁婷期末考考怎樣。」足見劇組的好感情。片中賺人熱淚、每看必哭的「認屍戲」，演員們的詮釋在社群上掀起熱烈討論，方郁婷透露兩年前的聖誕節這天剛好就在拍認屍戲，面對這場崩潰落淚的情緒戲，她坦言拍攝時很緊張，因為「民國」二字在台語發音較困難，加上角色情緒很重，很怕講錯台詞，但也很感謝對手演員林道禹的表演與造型，讓她能很快進入角色當中。
回憶那時的拍攝，導演陳玉勳本來是很緊張、怕搞砸，沒想到大家表現得非常好，幾乎是一次過，讓他覺得很幸運找到這些演員。憑藉動作和眼神「零台詞」演出魯常一角、備受觀眾熱議的林道禹，把讚美歸功於溫柔的導演和阿月、阿霞自然流露的情感，他謙虛回應：「我只是幸運參與情緒轉折很大的其中一幕，還好沒有搞砸。」並分享自己是以送行者的概念來理解角色，用最體面的方式對待往生者，避免煽情，默默陪伴家屬度過難關。
隨著電影討論度發酵，導演陳玉勳日前陸續公開演員們拍攝前的定裝造型，每個角色都有超過15套造型做挑選，飾演阿月的方郁婷造型逼近30套，9m88飾演的阿霞更是定了2次裝，讓導演陳玉勳坦言：「本來以為每個演員試兩、三套就好，沒想到造型師太認真，定了好多套。」
電影《大濛》仔細考究歷史，透過版型、材質、顏色等造型設計讓角色更貼合時代背景，獲得本屆金馬獎最佳造型設計的高度肯定。除了主演造型煞費苦心，配角們的服裝也不馬虎，造型師許力文在社群揭開服裝構思，透露有些角色加入個人想法去做設計，像是特務組合、高金鐘和魯常，她坦言魯常是非常特別的角色，演員本身很時髦有型，要將他形塑成1954年的撈屍擺渡人花了許多心思，最後找到一件衣襬特別長的上衣，配上深灰色棉褲、足袋踏米鞋，以及被特意化成蒼白削瘦的臉龐，完成了一個橫跨陰陽之間的擺渡人角色。
電影《大濛》無畏大片來襲，社群討論度持續延燒，越來越多人熱心發起動員活動，請學生、員工、陌生人進戲院看電影，口碑向外擴散之餘，榮獲本屆金馬獎最佳美術設計的王誌成，電影上映期間於社群平台公開場景、美術手稿與拍攝幕後秘辛，掀起觀眾跑去拍攝場景踩點的熱潮。其中柯煒林帶方郁婷去賭博的戲碼，王誌成透露導演陳玉勳有換裝加入演出，但可能是太搶戲還是輸到脫褲子，第2場賭局便沒有加入，眼尖觀眾表示有發現導演躲在角落喝酒，看完幕後故事直呼「真的有太多彩蛋，需要10刷！」
更多中時新聞網報導
楊丞琳手術後會粉絲 哽咽傾吐「我沒那麼好」
運動精英獎》12強中華隊最風光 抱走3大獎
振永打郭子乾兒 被誇胸肌結實
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 20 小時前 ・ 417
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 143
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
謝京穎雙胞胎孕肚曝光！過聖誕休假安胎 外套超藏肚「根本看不出」
女星謝京穎與老公書偉結婚滿2年，上週才對外宣布懷上雙胞胎，25日聖誕節她再度透過社群平台分享近況，透露已正式開始休假安胎，目前孕肚尚未明顯，身體狀況良好，也向外界報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 10
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 天前 ・ 14
（專訪）連晨翔當爸認了！「房事」壓力不小 揭婚後不跟爸媽住原因
連晨翔、方志友在TVBS影集《舊金山美容院》飾演無血緣兄妹。連晨翔上個月迎女當爸，自曝父親是他心中的「全能偶像」，數學、理財到拍戲的台語教學，都是爸爸手把手教學。多年前已在樹林置產的連晨翔，談到買房過程顯得十分真性情，被問及是否為現金買房，他高八度驚喊：「怎麼可能一次付清，又不是買車。」他說雖然是在自由時報 ・ 7 小時前 ・ 4
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
自爆大巨蛋「假唱」！朱孝天公開「驚人隱疾」反挨網轟：還想要怪誰
五月天阿信促成天團「F4」合體，19日起與言承旭、周渝民、吳建豪於上海梅賽德斯-奔馳文化中心，一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。阿信逐一點名感謝言承旭（Jerry）、周渝民（Vic）、吳建豪（VanNess），也感謝當年促成經典延續的重要推手「柴姐」，更特別提到無法到場的朱孝天（Ken），一句「我不忍心這個四面台始終空著一個角落」，被不少粉絲形容是「阿信式的善良」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
曾被唱衰「母子戀」！金莎小19歲男友冰島求婚成功 網哭：現實版《狙擊蝴蝶》
中國歌手金莎即將升格人妻！44歲的她，昨（24日）在微博公開在冰島被小19歲的演員男友孫丞瀟求婚的影片，超浪漫的畫面感動全網，還有網友說：「這是現實版的《狙擊蝴蝶》！」很開心這對姐弟戀CP修成正果。鏡報 ・ 1 天前 ・ 22
《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡 被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊
藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
Netflix《驕陽似我》初戀氣跑大葡萄趙今麥、宋威龍撿走了！賴偉明飾演的「莊序」為何無法成為她的真命天子？前11集劇情＋追劇日曆
究竟《驕陽似我》為什麼爆紅？這齣陸劇該不該追？賴偉明飾演的「莊序」為何氣跑自己的初戀「大葡萄」趙今麥？「初戀大葡萄」的比喻是怎麼來的？宋威龍又是怎麼撿走「大葡萄」的？本文為大家快速整理出《驕陽似我》前10集劇情介紹以及接下來的追劇日曆，助你快速掌握《驕陽似我》的播出進度！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 6 小時前 ・ 2
獨家／陳漢典明年1月婚宴日曝光 Lulu笑認：婚禮訂金已付不能改期
事實上，本刊早在9月19日便直擊Lulu與陳漢典現身文華東方酒店，展開婚宴場勘行程。當天兩人從宴會廳動線、新娘休息室到試菜細節一一確認，前後花費超過5小時。雖然互動低調，卻不時出現神同步的小動作，《綜藝大熱門》螢幕CP相處12年的深厚默契與感情藏不住。先前Lulu出席活...CTWANT ・ 1 天前 ・ 13
雷／Netflix《一吻爆炸》張基龍X安恩真大結局超8點檔：竟上演「車禍失憶」戲碼！第14集6.9%高收視完美收官！
一轉眼Netflix熱播中的韓劇《一吻爆炸》正式播出最終回大結局！這週播出最新第13、14集劇情內容，上演大結局完結篇！第14集收視率也高達6.9%，刷新電視劇自身最高收視紀錄！該劇由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，趕緊一起來看《一吻爆炸》大結局發生了什麼事吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
被封日版梁文傑！日本美女大臣「絕美婚紗照曝光」：早已嫁給國家
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。不過高市早苗在日本國內維持高民調，也連帶著幾位內閣官員都受到關注，其中人氣最高、被認為是隱藏王牌的是經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，經常在記者會中犀利回答記者提問的她，甚至被封為「日版梁文傑」，其背景也引發台灣網友熱議，身為美日混血的她擁有亮麗外表，過去選美穿婚紗的照片也曝光，不過對於自三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 115
唱完台中又飛成都！阿信為F3拼命救火 無縫接軌行程粉絲心疼
F4合體話題持續延燒，缺席巡演的朱孝天近期多次透過網路發聲開嗆，掀起不小風波，沒想到昨晚態度急轉，突然改口公開致歉。與此同時，五月天主唱阿信以實際行動力挺「F✦FOREVER 恆星之城」巡演，不僅現身上海站演出，更被發現下個月成都站的報批文件中，同樣列有阿信的名字。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 17
范姜彥豐聖誕節大合照曝光！胡釋安、席惟倫都在場
男星范姜彥豐今年10月公開與妻子粿粿正在談離婚的消息，還爆料女方與「王子」邱勝翊關係匪淺，掀起外界熱議。如今時隔2個月，粿粿、王子皆未在社群更新動態，范姜彥豐則在25日曬出聖誕節近況，更與圈內友人胡釋安、席惟倫等人同框。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
陸劇男神「人設翻車」二搭虞書欣理由曝光！ 共浴名場面讓劇迷嗨翻
由虞書欣、張凌赫主演的陸劇《雲之羽》改編自郭敬明同名小說，講述渴望自由的無鋒刺客雲為衫（虞書欣 飾）為完成任務深入宮門，在陰森詭譎的宮門中遇到愛情、友情，也在此過程中尋找自我，堅定目標，與叛逆的公子哥宮子羽（張凌赫 飾）一同成長。虞書欣、張凌赫繼《蒼蘭訣》後再度合作，兩人也延續先前的默契，在劇中大談揪心虐戀。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
《大濛》真的下檔了？訂票一查「全消失」 片商急發聲澄清
電影《大濛》奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，在強片接連上映的競爭局勢下，憑藉動人口碑持續發酵，票房累積至今正式突破6千萬大關。不過近日卻有民眾準備預訂週末場次時，意外發現訂票系統顯示「沒有場次」，一度嚇壞。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 5