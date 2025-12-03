一票「曾任中國老高管」回台求職！他揭現況：很難錄取

生活中心／李明融報導

近幾年有不少台灣人到中國工作，普遍認為薪資、發展都比在國內來的好，不過近日有網友在社群平台上分享，在公司開出的職缺上看到很多50到60歲的求職者，有些曾是中國高階主管、或是在中國創業過的總經理，如今卻回到台灣卻面臨待業危機，且還都是應徵初階業務，貼文曝光後掀起熱議。有人點出台灣目前職場上的現況。





一票「曾任中國老高管」回台求職！他揭「職場現況」曝原因：很難錄取

原PO表示，近期看到公司人力銀行履歷，很多都是曾在中國擔任過高階職位。（示意圖／翻攝自pexels）

一名網友透過社群平台發文分享，近日幫公司看人力銀行履歷，出現很多50、60歲的求職者，先前都曾在中國擔任高級主管，甚至在中國創業過，如今回到台灣後卻面臨失業危機，且很多都主動應徵初階業務。貼文曝光後，掀起討論，有網友分享看法，認為最大的因素是「年齡」，以自身經驗為例，他擁有金融履歷、董事長特助、客服主管、房地產、業務、網路電商平台等經歷，但只是因為休息幾年，57歲回到職場，經常在第一關就被刷掉，但他認為這年紀投身職場的求職者心態，主要都是為了不想無所事事，在職位上不一定計較太多，為社會貢獻一己之力。





網友紛紛表示看法，認為找初階職位不一定只是為了賺錢。（示意圖／翻攝自pexels）

另外，也有人回應「是打發時間的一群，其實可能他們只想輕鬆工作打發一下時間」、「說不定應徵到寶」、「中國超過35歲後， 一旦失業幾乎找不到工作」、「中國這一波真的很慘，很多工廠停業，清掉很多人」、「別意外，這種事會越來越多而且年齡會下降，這也是你未來會面臨的問題」、「別這樣啊，只是不想退休，但想找份沒那麼高壓的工作」。

原文出處：一票「曾任中國老高管」回台求職！他揭「職場現況」曝原因：很難錄取

