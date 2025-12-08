祭出公布不執行是為扣住「大絕招不副署」？許美華指台海情勢比1996更兇險：人心浮動時刻「需要有遠見政治人物承擔」

行政院長卓榮泰日前揚言以「公布不執行」來應對違法錯誤的財劃法，遭外界質疑為何不使用不副署、不公布等職權，引發反彈聲浪。對此，反紫光奇遊團許美華發文直言，現在台灣面對中國日益壓迫的情勢，比1996年更凶險，更需要有使命感、願意承擔的政治人物，穩住不知如何安放的社會情緒。她表示，賴卓團隊到底要怎麼帶領台灣人渡過這條惡水大橋，台灣社會需要明確的方向感，請民進黨不要讓台灣人失望。

許美華提到，為了藍白修惡的財劃法，行政院放出「將依法公布，但不執行」的消息，引起支持者眾多反彈和焦慮，覺得行政團隊顧慮太多、不夠強硬果決。她直言，對於這樣的聲音，請執政團隊千萬不要輕忽冷處理。

許美華表示，在台灣面臨國際情勢最好、國內情勢最壞的歷史時刻，行政團隊一定要團結最大民意，尤其是支持者的能量，是行政權硬起來的最大後盾。



許美華說，自己有寫一篇文猜測行政院卓榮泰團隊，所謂「財劃法將依法公布，但行政院不執行」到底在想什麼，而「不公布、不副署」這個大絕到底要留到什麼時候；發文後幾個鐘頭，看到新北議員卓冠廷回應這題的發文，猜測果然八九不離十。



許美華指出，卓冠廷幫行政團隊解釋，跟她的猜測幾乎完全吻合，其實行政院保留「不副署、不公告」這個大絕的心態很容易猜想，問題是要不要這樣做的判斷力。她認為，現在眼前是財劃法，接下來，藍白還會端上很多更多弱台亂台自肥貪污合法化的噁心法案，賴卓團隊到底要怎麼帶領台灣人渡過這條惡水大橋，台灣社會需要明確的方向感。



許美華直言，在人心最不安浮動的時刻，需要有遠見、有膽識的政治人物，站出來承擔、帶領，穩住不知如何安放的社會情緒。她舉出例子，二戰的英國能夠守住英倫三島，不像法國幾個星期就兵敗如山倒，除了有英吉利海峽還有美國參戰，當然最關鍵的因素，是因為有邱吉爾。



許美華再提，1996年台灣面對飛彈危機，國際社會、海外台人都對台海衝突非常驚嚇，但台灣社會一片老神在在，就是因為當時的總統李登輝一派輕鬆「我有18套劇本」，台灣人相信他，相信台灣會沒事。



許美華表示，現在台灣面對中國日益壓迫的情勢，比1996年更凶險，更需要有使命感、願意承擔的政治人物，帶領台灣人走出重重迷霧，那個人、那些人，會是誰？台灣人在等待，請民進黨不要讓台灣人失望。

