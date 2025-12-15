祭出財劃法「不副署」反制 卓榮泰下午親上火線說明

行政院長卓榮泰今天將舉行記者會。（圖：資料照）

行政院日前就《財政收支劃分法》修正案提出覆議，不過被立法院否決。在經過多方討論、總統賴清德並召集黨團立委會商之後，府院最終定調，將以「不副署、不公布」方式回應。行政院長卓榮泰宣布，將於今天（15日）下午3時30分親自召開記者會對外說明立場。

行政院通知下午將舉行「捍衛憲政秩序」記者會，除了是卓榮泰親自主持外，副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、發言人李慧芝以及財政部長莊翠雲等人也都將出席。

卓榮泰昨天深夜在臉書發文，自己必承擔《憲法》賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，更細數2020年在蔡英文總統帶領下，民進黨連任、國會過半，但到了去年民進黨第三個連續的總統任期時，卻深陷朝小野大的國會生態，國家面臨護憲與違憲的爭議，而形成僵局。

卓榮泰強調，就算是拚了命撲倒在球門之前，他也要阻止任何違憲行為越雷池一步，「在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，勇敢的國人同胞請與我一起同行」。