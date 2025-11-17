祭品文跳票太丟臉 台大電機系學長下午3時發400份雞排

一名自稱台大大氣系學生的匿名網友，預測颱風假失敗原承諾昨（16）日請雞排、珍奶，最後竟放鴿子，害400人白跑一趟，不少台大學長姐因此跳出來為校方洗刷名聲，除了地理系今天中午發350杯手搖飲外，有電機系學長在Threads曬學生證，稱今天下午3點將在台大傅鐘發400份雞排，也有大氣系學長喊話，若最初發文的人，真的是台大大氣系學生，他願意出錢支援發雞排。

一名網友11月9日匿名在臉書粉專「黑特帝大」發文，自稱是台大大氣系學生，賭上學校、系上名聲，預測鳳凰颱風至少會讓台北放2天颱風假，預測失準16日就在台大傅鐘下發雞排、珍奶，但昨天到了發放時間，當事人卻未現身，害400人白排一場。

雖然無法確認最初發文的網友到底是否為台大大氣系學生，但放鴿子的行為釣出不少台大學長姐，希望能夠挽回台大名譽，地理系的學長姐今日中午就率先發350杯手搖飲，也有網友在Threads貼出台大電機系學生證，稱今日下午3點將在傅鐘下發400份雞排，喊話「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這400份雞排」。

一名姓許的網友在「黑特帝大」發文，自稱是學號B87開頭的大氣系學長，向最初發文的人喊話，若對方真的是大氣系的學弟妹，就應該出來扛起責任，「雞排你發，帶著學生證跟發票來找我，錢我出」；「黑特帝大」則說，該則投稿原本是具名的，但因平台都是匿名處理，因此將內文修改，不過他們有向這位姓許的網友確認過，只要有大氣系同學想發雞排，都可以透過他們取得許先生的聯繫方式。

此外，一名網友昨天匿名發文稱自己是罪魁禍首，其實他不是台大學生，最初只是因為好玩才發文，沒想到會有這麼多人來排隊，造成不良的社會觀感並非他的本意，但因為預算問題，將在周五（21日）中午12時30分，於公館捷運站2號出口外發放50份雞排，並預告會親自到現場，「我將會針對這一連串的雞排之亂作出公開聲明，並結束這場鬧劇」，不過多數網友質疑，這又是一則來騙人的貼文而已。

