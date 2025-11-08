祭悼共諜吳石挨批 鄭反嗆民進黨嚴重誤導
[NOWnews今日新聞] 「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，批鄭麗文敵我不分。鄭麗文今回嗆，祭悼對象沒有吳石，民進黨是嚴重誤導。
鄭麗文說，她受政治受難人互助會的邀請，出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，「外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。」
鄭麗文說，50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，「然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點。」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
「由藍轉綠」被徐巧芯酸爆「背骨仔」 高揚凱反擊：那鄭麗文呢？
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元：馬場町公園是陳水扁設立的
明出席白色恐怖秋祭大會挨批敵我不分！鄭麗文：希望兩岸和平和解
其他人也在看
中共讚吳石「密使一號」3大共諜戶籍卡曝光
[NOWnews今日新聞]吳石被中共譽「密使一號」南京檔案館公開3大共諜戶籍卡國民黨主席鄭麗文今（8）日出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括共諜吳石，引起外界關注。事實上，吳石是中國...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
鄭麗文又惹議！將赴共諜追思會 律師：不弔唁白恐受難者卻弔唁共諜
即時中心／温芸萱報導國民黨主席鄭麗文繼稱「普丁不是獨裁者」後，又被爆今（8）日將出席統派社團舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但該會實際追思對象卻是遭國民政府處決、被中共追封為「革命烈士」的共諜將官吳石。對此，律師林智群在臉書痛批，鄭麗文代表國民黨，卻要追思被國民黨槍斃的共諜，更質疑「白色恐怖被害人，國民黨都沒去弔唁了，結果去弔唁共諜？」。民視 ・ 11 小時前
鄭麗文出席統派團體「追思共諜活動」！民進黨轟敵我不分配合中共統戰：中國的國民黨主席？
戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？放言 Fount Media ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
鄭麗文明將參加追思共諜活動 民進黨：勿敵我不分、配合中共統戰
新任中國國民黨黨主席鄭麗文，傳出預定明（8）日出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象之一也包括當時中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，民主進步黨發言人戴瑋姍批評，鄭麗文上任後首場公開行程竟是向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？戴瑋姍指出，活動流程除鄭麗文致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。她進一步表示，此次秋祭雖打著「紀念白色恐怖」的名義，實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 1 天前
是否親自拜會黃仁勳？蔣萬安回：與輝達密切聯繫、管道暢通
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導輝達執行長黃仁勳昨（7）日抵台，今早出席台積電運動會。台北市長蔣萬安今出席活動時，被問到下午是否有機會親自至新竹拜訪...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
鄭麗文將出席追思共諜吳石 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國、保衛台灣前輩
國民黨主席鄭麗文今將出席「五○年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石。台北市長蔣萬安上午出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮前，鄭麗文此舉現在是否合適？他回應，「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」自由時報 ・ 11 小時前
戴資穎「封拍」！ 賴清德：謝謝妳用汗水和毅力讓世界看見台灣的力量
31歲的羽球球后戴資穎昨晚正式宣布退役，她謝謝大家陪自己一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人一起到比賽現場替自己加油。但由於膝傷，她也不想讓外界看見台視新聞網 ・ 11 小時前
抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」
國民黨主席鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」所辦的「白色恐怖秋祭」活動，因追悼者中有被發現共諜與中共地下黨員身分而遭槍斃的吳石，引起批評。鄭麗文面對指控頻頻表示，邀請函等未有提到吳石，不過，現場祭祀布景中，不僅有被列為「犧牲烈士」的吳石，更有被中共列為革命烈士的陳寶倉、朱楓、張志忠、季澐。一同被紀念。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
將出席「共諜密使一號」追思會 綠：敵我不分 鄭：兩岸和解
國民黨主席鄭麗文明(8)日將參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但由於追思對象包含國共內戰時期，因為擔任「共諜」，被國民政府抓獲處死的前國防部中將參謀次長「吳石」，而且他過去的代號是「密使一號」，更是潛...華視 ・ 1 天前
作家「洛衫基」主張調降國防預算給軍公教 律師曝此人就是郭冠英
即時中心／温芸萱報導反年改議題延燒，最近一名作家「洛衫基」主張將國防預算降至3%，給退休軍公教，引發爭議。對此，律師林智群今（8）日在臉書痛批，「洛衫基」本名郭冠英，曾辱罵台灣人，自稱「高級外省人」。林智群指出，郭曾因辱台言論被撤職並停用3年，但在距退休僅100天時重新任職，順利領取每月6萬的退休金。林嘲諷「這才是國民黨式酬庸，高級外省人果然很高級」。民視 ・ 11 小時前
鄭麗文追思共諜吳石 蔣萬安有意見：應紀念保衛台灣的前輩
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）將出席「五○年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思名單中包含共諜吳石，引發爭議。台北市長蔣萬安對此表示，「我認為我們應該紀念捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」太報 ・ 9 小時前
鄭麗文秀邀請函駁追思共諜 卓冠廷揪細節：根本就是滿滿的統戰
國民黨主席鄭麗文今（8）日下午出席由統派團體舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於活動紀念的包括被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石，讓鄭麗文挨轟敵我不分，鄭麗文則出示邀請函稱，收到的邀請資訊並未提及吳石等人。不過，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷指出，邀請函內容滿滿統戰，更寫著「島內台獨政客」、「挑動敵意」、「製造恐懼」、「兩岸兵凶戰危」，還以為是中國國台辦的新聞稿。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
痛批鄭麗文秋祭追思共諜吳石 蔡正元譏國民黨應改名為「投降黨」
中國國民黨主席鄭麗文今天（8日）出席「秋祭」活動，活動現場佈景中將共諜吳石列為「犧牲烈士」，國民黨前立委蔡正元則在臉書中痛批，鄭麗文作為中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名副其實。鏡報 ・ 6 小時前
出席白色恐怖追思會 鄭麗文批綠扭曲歷史
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因綠營質疑追思名單包括中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，批評鄭麗文敵...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
監委憂核電廠耐震能力 台電：已依核安會要求補強
（中央社記者曾智怡台北7日電）監委調查報告關切台電核電廠耐震能力。台電說明，自2015年起即依核安會要求，循SSHAC Level 3程序辦理核電廠機率式地震危害分析，並依分析結果，針對地震時執行安全停機的相關設備進行耐震補強，並獲核安會審查同意核備。中央社 ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 4 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 13 小時前