祭拜完順偷香油錢電眼全都錄 廿分鐘內人贓俱獲

郭姓男子進入武勝宮參拜時，趁廟內無人看管打開香油錢箱行竊，過程全程遭監視器拍下，成為警方迅速破案的重要關鍵。(記者林怡孜翻攝)

記者林怡孜／台南報導

台南市警察局第五分局實踐派出所於八日上午九時許接獲報案，北區和緯路一段武勝宮發生香油錢遭竊案件。警方獲報後立即派員前往處理，並於案發地點附近成功攔獲涉案郭姓男子，當場起出遭竊香油錢新台幣五萬三千餘元，全數追回，全案依法移送台南地檢署偵辦。

警方調查，郭姓男子於昨日上午九時許進入武勝宮參拜，見廟內一時無人看管，竟徒手打開香油錢箱，將箱內現金放入隨身包包及外套口袋後離開。其行徑雖短暫，卻已全程遭監視器拍下並觸發警示系統。劉姓宮主於郭男離去後查看監視畫面，發現香油錢遭竊，隨即報警請求協助。

警方獲報後依據監視器畫面掌握犯嫌特徵，立即沿途搜尋，於距離案發地約一百五十公尺的精忠街一帶成功攔下郭嫌，並在其身上查獲全部遭竊現金，從案發到破案僅約廿分鐘。警方當場以現行犯將郭男逮捕，並帶返派出所製作筆錄，後續依竊盜罪嫌移送法辦。

第五分局表示，香油錢係信眾基於虔誠信仰所捐獻，對宮廟運作及地方信仰具有重要意義，雖在案件紀錄中屬一般竊盜案件，但對信眾而言卻是對信仰的傷害。警方將持續加強宮廟周邊巡邏與防護，確保宗教場所及民眾財產安全，同時呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。