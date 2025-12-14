祭旗柯建銘換「綠白合」？ 黃揚明：合作前提要柯文哲一審無罪

近日傳出民進黨有意撤換立院黨團總召柯建銘以換取與民眾黨合作機會的傳聞，對此，民眾黨否認此事，強調不會介入他黨家務事，並透露沒有與綠營人士接觸。資深媒體人黃揚明分析指出，綠白之間重啟合作的唯一前提，就是民眾黨前主席柯文哲的京華城案「一審獲判無罪」。

民眾黨前主席柯文哲。（資料圖／中天新聞）

黃揚明在《週末大爆卦》節目中透露，自己早在日前錄製電台節目時就聽到相關消息，到了12日在《民眾之聲》又聽到民眾黨秘書長周榆修提及此事，才得知是媒體記者向民眾黨幹部詢問。對此周榆修當時表示「聽聽就好」。黃揚明提到，柯建銘再度成為流言主角，自己過去曾與藍營友人針對「柯建銘被逼宮」一事有過討論。

回憶起柯建銘在國民黨幹部就職活動期間被藍白「集體送暖」的情況，黃揚明笑稱，某種程度來說，柯建銘跟藍白兩黨的默契，比跟總統賴清德還要好。黃揚明質疑賴清德是否一直搞錯狀況，坦言賴清德以為把罷免的責任推給柯建銘就好，但藍白都很清楚，柯建銘就是出來扛責的而已。

總統賴清德、民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／報系資料照）

黃揚明不禁感慨，柯建銘在縱橫立法院三十多年，竟然還會被總統拋棄、甚至拿來當換取綠白合作的籌碼。他強調，民進黨要想與民眾黨之間有合作機會，先決條件是「柯文哲要一審無罪」。黃揚明不諱言表示,只要柯文哲還有官司在身，民眾黨及其支持者要想與賴清德達成和解，基本上就是不可能的任務。

黃揚明進一步指出，其實一直到2024年5月以前，民眾黨支持者都沒對綠營這麼反感，是後來發生一連串的事件，才掀起非綠陣營的民眾對賴清德的不滿。他也表示，賴清德一直沒有把事情的重點劃清楚，才會導致在野黨、也就是藍白聯手與中央政府進行對抗。

