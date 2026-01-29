祭獎勵防春節急診壅塞 石崇良：診所開診率高於去年

春節連假將至，外界擔憂醫院急診是否會重演去年「塞爆」的情況。衛福部長石崇良今天(29日)表示，衛福部已祭出春節整備專案，其中，醫療院所開診最高雙倍給付，目前各縣市醫院開診率均達70%以上，部分縣市診所則達10%，開診率高於去年。

去年農曆春節期間各大醫院急診「塞爆」，為避免相同情況再次發生，衛福部日前已宣布自1月31日起啟動春節整備專案。立法院衛環委員會29日安排衛福部長石崇良專題報告春節急診醫療整備情形以及假日急重症分級醫療政策執行成效。

廣告 廣告

石崇良指出，衛福部自1月31日至3月1日推動春節整備專案，其中有四大策略，包括建置急診監測指標與提高藥品安全庫存及供應量、要求所有急救責任醫院開設傳染病特別門診以分流患者，健保署也投入新台幣16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，加成30%至100%不等，以鼓勵開診。

石崇良備詢時進一步指出，去年農曆春節初一至初三期間基層診所開診率僅2%至4%，非常低，因此健保署今年祭出獎勵措施，根據近日調查，部分縣市基層開診率將達10%，高於去年，他希望所有縣市診所開診率均能達到10%。他說：『(原音)在去年，我們調查初一、初二、初三，開診率2%到4%左右，沒有到1成，2%到4%，非常的低，所以我們今年才有獎勵措施，這幾天開診是雙倍的給付，那到目前已經有在上升，有的已經到10%，有些縣市大概在7%左右，已經比去年大概有2倍的成長，但是目前還一直在調查中，所以基層診所的開診率一定是比去年高。』

石崇良表示，春節期間醫院的住院、急診診察費、護理費與藥事服務費均加成100%，根據目前調查顯示，各縣市醫院開診率皆達70%以上。他並強調，醫院開診均為開設門診，可達分流效果，不會讓病患全都擠進急診；醫院也已加強整備彈性開床，在春節期間會預留一些床數供調度使用。

石崇良說，下週將公布全台醫療院所春節開診訊息，民眾在「健保快易通」APP中的春節醫療服務查詢專區可查詢過年期間各醫療院所的開診時段。

此外，去年11月2日啟動試辦的「週日及國定假日輕急症中心」(UCC)已上路近3個月，石崇良指出，開辦至今服務量明顯提升，增加53%，其中以台南地區使用率最高，幾乎每個假日皆有近200人就診，其中近一半都是骨、外科病患，試辦16個月後會再檢討施行成效。健保署也自去年8月起推動「門診靜脈抗生素治療」(OPAT)，減少住院需求，提升可近性與方便性，迄今已有182家醫療院所加入該方案，超過3,600人使用，衛福部未來也將持續推動輕急症分流，以落實分級醫療。