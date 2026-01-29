祭祀也能很環保！桃園鼓勵環保減香、活動優質化 兼顧信仰文化傳承

桃園市長張善政主持市政會議。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（28）日上午主持市政會議，聽取民政局及環保局「桃園市寺廟環保轉型行動—讓信仰延續，讓城市更永續」專題報告後表示，市府團隊致力將宮廟文化從單純的宗教祭祀，提升至文化、藝術層次，並推動「環保減香」、「活動優質化」及「跨局處資源整合」三大方向，讓宗教場域文化底蘊更加豐富。

張善政表示，每逢春節期間市府皆會安排宮廟參香與發放福袋行程，市府團隊將以身作則示範環保參拜，由市府代表及廟方主委各上一炷香，藉此落實減香理念。此外，為避免信眾因「搶頭香」造成推擠意外，張善政呼籲參拜貴在誠心，並請相關單位推廣具創意且有秩序的參拜方式，營造平安祥和的走春環境。

張善政指出，桃園宮廟擁有許多出自傳統工匠的珍貴藝術品，指示文化局協助將宣傳重點由節慶祭祀擴大至工藝與文化欣賞，並盤點具藝術價值的宮廟製作導覽。針對繞境活動，張善政強調應重視宗教莊嚴本質，致力營造適合闔家參與的優質慶典。

副市長蘇俊賓說明，為改善遶境活動衍生的噪音、空污及環境髒亂問題，市府透過強化跨局處合作機制因應。114年市府已制定「桃園市政府輔導宗教遶境活動作業要點」，未來各局處在配合辦理活動時，也將參考主辦單位過往活動的落實程度，具體實踐宗教活動環境友善的目標。

民政局指出，市府近年推動多處指標性寺廟改造，透過創意祭典設計及數位導覽導入，讓宮廟空間更開放、友善且具文化識別度。包括結合角色IP與創意水燈、花車設計的景福宮，運用主視覺IP呈現客家義民文化的褒忠祠，以及以神龍鬧鎮為核心整合藝陣的龍元宮，皆展現宗教文化與當代美學融合的新樣貌。中壢仁海宮將信仰結合棒球賽事、親子彩繪與公益活動，桃園龍德宮則推動四媽祖繞境活動，主打9天、8夜、7縣市的移動宗教美學，迄今該朝聖之路已傳承19年，展現宮廟跨域合作的社會影響力。

環保局表示，市府持續推動祭祀行為轉型，輔導全市288家寺廟響應一爐一炷香、環保金爐及多元代金等措施，並設置400座紙錢集中箱。統計114年成效，透過紙錢集中燒與代金制度，合計減少紙錢焚燒逾2000公噸，換算減少碳排放約890公噸，且香枝與炮竹使用量均顯著下降，有效削減PM2.5等空污排放，展現具體的環境改善效益。

