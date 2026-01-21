祭祖面臨高齡、少子化挑戰 委託代祀服務需求增

（中央社記者林巧璉高雄21日電）農曆春節將至，不少人會在過年期間祭祖；近年來居家祭祀因高齡化、生活空間改變而面臨挑戰，「全代祀」服務應運而生，透過牌位集中、祭祀，延續慎終追遠的傳統習慣。

高雄代祀業者吳友宏表示，現代人祭祖面臨許多困境，在空間上，現代年輕人多住大樓，多數狹小空間不容易再設置神明廳，且燒香也容易觸動煙霧感測器；而在安全上，透天厝神龕電線老化，常引發火警，長輩每日上下樓祭拜存在跌倒受傷風險。

吳友宏觀察，現在很多年輕人都會趁著節慶年假出國旅遊，這些連假通常都是重要的祭祀節日，代祀像是過去的宗祠概念，就像以前的人一起拜祖先，現在把大家的往生家人聚在一起，由業者統一在3大節日祭祖，不論是供品、儀式上都可以更完整也更加環保。

民眾孫姓男子說，父親去年往生，要在1年後才能跟祖先合爐，但自己住大樓不方便祭祀，母親雖住透天，但神明廳設在頂樓，考量年邁母親不方便準備祭品和爬樓梯，這一年選擇代祀服務，只要有空就會來看看父親的牌位，內心也比較安心。

此外，代祀服務也解決了過去傳統習俗的難題，吳友宏說，過去離婚女性、未婚女性、無子嗣男性，或是比長輩早逝者，在傳統祭祀體系中常面臨無處安放的狀況，而現在有不少人會透過代祀空間安放家人，近期就有一名單身女性牌位，而家人幾乎每個週末都會來祭祀，場面相當溫馨。（編輯：李淑華）1150121