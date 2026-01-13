祭關稅同時評估軍事打擊 川普權衡對付伊朗手段

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普正處於一個微妙時刻，他正在權衡是否下令美軍對伊朗政府採取行動。伊朗政府持續暴力鎮壓抗議活動，迄今已造成近600人喪命，全國各地有數千人遭到逮捕。

美聯社報導，川普多次威脅德黑蘭當局，如果他的政府發現伊朗政權對反政府抗議群眾動用致命武力，美方將採取軍事行動。川普表示，這是一條他認為伊朗正「開始跨越」的紅線，因此他與他的國安團隊正在評估「非常強硬的選項」。

川普曾警告德黑蘭當局，美軍已「蓄勢待發」，但至少目前看來，美軍似乎處於待命狀態，因為川普正在思考下一步行動，並稱伊朗官員希望與白宮會談。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天向媒體表示：「外界從伊朗政權公開聽到的說法，與政府私下收到的訊息大相逕庭，我認為總統有意探索那些訊息。」

「然而，話雖如此，總統已經表明，如果他認為有必要，他不畏懼動用軍事選項，沒有人比伊朗更清楚這一點。」

幾個小時後，川普在社群媒體上宣布，他將對與德黑蘭當局有商業往來的國家課徵25%的關稅，「立即生效」，這是他首度採取行動懲罰伊朗鎮壓抗議活動，也是他使用關稅作為工具，迫使全球盟友與敵人屈服於他意志的最新例證。

對於伊朗尋求對話，白宮透露的細節有限，但李威特證實，總統特使魏科夫（Steve Witkoff）將是與德黑蘭當局接觸的關鍵人物。

與此同時，一名熟悉政府內部討論的美國官員說，副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）與白宮國家安全會議關鍵官員已於9日開始會面，研擬從外交途徑到軍事打擊等「一系列選項」，將在未來幾天呈交給川普。這名官員未獲授權公開發表評論，因此要求匿名發言。

● 政府斷網示威群龍無首 抗爭能否持續延燒？

伊朗的示威仍在持續進行，但分析人士認為，抗議群眾究竟能在街頭撐多久，目前還不清楚。

曾在歐巴馬政府初期擔任國務院顧問、現任約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）國際事務與中東研究教授的納斯爾（Vali Nasr）說，德黑蘭當局實施網路封鎖，讓抗議群眾難以掌握示威活動的擴散規模。

納斯爾說：「這使得一座城市的資訊或影像，很難在另一座城市激發或激勵人們採取行動。這些抗議活動群龍無首、缺乏組織，實際上是民怨的真實爆發。沒有領導人、方向與組織，不論是在伊朗或全球其他地方，這類抗議活動都很難長期維持。」

與此同時，川普正在因應全球一系列其他外交緊急事件。一週多前，美軍才成功發動突襲行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並將他趕下台。此外，美國持續在加勒比海集結異常大量的兵力。

川普也致力於促成以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）進入加薩和平協議第2階段，並斡旋讓俄羅斯與烏克蘭達成協議，以終結在東歐打了近4年的戰爭。

但敦促川普對伊朗採取強硬行動的人士認為，這是進一步削弱自1979年伊斯蘭革命以來統治伊朗的神權政府的契機。

這波示威為伊朗近幾年來規模最大，最初由伊朗貨幣崩盤引發的抗議活動，後來演變為對最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）高壓統治的更大考驗。

伊朗已透過國會議長警告，如果華府動武保護示威者，美軍與以色列都將成為「合法目標」。

● 川普盟友盼聲援抗議者 籲把握機會果斷行動

川普在華府的部分鷹派盟友呼籲總統，不要錯失對脆弱的伊朗政府採取果斷行動的機會。他們認為，伊朗政府在去年夏天與以色列經歷12天戰爭後元氣大傷，且伊朗關鍵核子設施也在去年6月遭到美國打擊。

共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）今天在社群媒體上表示，現在是川普展現他將認真對待紅線的時刻。葛蘭姆暗指民主黨籍前總統歐巴馬曾於2012年劃下紅線，禁止時任敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）對人民使用化學武器，但在阿塞德於隔年跨越這條紅線後，美國卻沒有採取軍事行動。

葛蘭姆說：「光說我們與伊朗人民站在一起還不夠。這裡唯一的正確答案是，我們採取果斷行動保護街頭的抗議群眾，而且我們不是歐巴馬，我們要向他們證明，我們不會對屠殺行為坐視不管。」

共和黨籍前眾議院議長、另一名川普的親密盟友金瑞契（Newt Gingrich）說：「每一位西方領袖的目標，都應該是在這個脆弱時刻摧毀伊朗獨裁政權。」

金瑞契在社群平台X上發文說：「數週內，要不是獨裁政權垮台，就是伊朗人民遭到擊敗與打壓，一場緝捕與處決主謀的行動將展開。沒有中間地帶。」（編譯：張曉雯）1150113