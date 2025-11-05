祭「衝衝衝」吸票 蘇貞昌獻聲力挺邱議瑩

▲蘇貞昌二度獻聲力挺邱議瑩，資深、口才好、有行政經驗又有爆發力，是接棒市長陳其邁最有利的人選。（圖／邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選打得如火如荼，對此立委邱議瑩再祭出「衝衝衝」行政院前院長蘇貞昌錄音力挺，提及國民黨已經確定推出女性參選人，民進黨提名也要好好思考，強調這次選舉很重要，邱議瑩資深、口才好、有行政經驗又有爆發力，將會是接棒市長陳其邁最有利的人選。

邱議瑩感謝蘇貞昌二度獻聲相挺，更笑稱上次院長錄音讓接到電話的民眾感到驚奇，驚呼是否真的是蘇貞昌？當時還在社群上引發討論，因此這次又再度請出蘇院長，讓其招牌嗓音幫忙拉票。

邱議瑩提到，自己的父親當年在對抗威權時，成為美麗島事件的受難人，而蘇貞昌當時正是美麗島案的辯護律師，兩家因此結下不解之緣，此後她隨著蘇貞昌的腳步踏入政壇，經過二屆國大代表和五屆立法委員的歷練，「蘇院長認為要對決國民黨推出的女性候選人，我的戰鬥力和魄力會是那個最好的人選」

邱議瑩也回憶，當時蘇貞昌擔任行政院長時，和時任行政院副院長的陳其邁一起，雷厲風行的替台灣守住非洲豬瘟和武漢肺炎，這樣的魄力和精神將會是自己未來延續陳其邁政策，持續推動市政、引領高雄向前的榜樣。

