《祺爺駕到》楊豐銘的傳奇轉型：從谷底到國際舞台的「火鳳凰」之路

文/陳仲祺 台北影音公會理事長、資深媒體人

海納德董事長楊豐銘的故事，是一段從挫敗中重生的企業傳奇。他年輕時靠營建與回收工程起家，曾因政策誤解遭收押，幾乎失去一切。然而，正是在最黑暗的時刻，他遇見了改變命運的兩位貴人—海納德創辦人與其夫人。這對夫妻不僅給予他重新站起來的勇氣，更以遠見與堅定，指引他走向國際舞台，帶領海納德成為西門子在台灣的重要合作夥伴。

楊豐銘回憶：「那段時間，我從高峰掉到谷底，真正理解什麼叫無常。當年我從監所出來時，很多人勸我放棄，但創辦人和夫人卻對我說：『你不要逃，你要回到戰場去。』」這句話，成為他重生的起點。

廣告 廣告

▲圖說:海納德董事長楊豐銘

神秘董事長夫人：真正的掌舵者

在外界眼中，海納德創辦人林董事長在鶯歌發家，從磚窯廠到建築界，是位低調且具遠見的企業家，但影響楊豐銘人生軌跡的，是林董夫人的耐心指點。她不僅是企業的精神支柱，更是楊豐銘的「人生導師」，只是低調的夫妻，總默默在其後支持，不願隨便站在台前。

「她比任何人都堅定。她告訴我：『你的傷不是結束，而是起點。你要走出去看看，若不親身體驗，你永遠不會知道世界有多大。』楊豐銘說，夫人的這份鼓勵，讓他從挫折中汲取力量，轉化為推動企業轉型的決心。

夫人強調「教育不是說服，而是感化」。她選擇在關鍵時刻給予楊豐銘信任與空間，讓他在錯誤中學習，在低谷中淬鍊。這種「放手卻堅定」的支持，成為他日後敢於逆勢布局、勇於挑戰國際市場的底氣。

從谷底到國際：火鳳凰的重生

楊豐銘二十多歲時，靠營建與回收工程賺進人生第一桶金，甚至年輕氣盛到「車子一年換一台」。然而因政策與法規不明，他成為全台第一家取得合法燃燒 SRF（固態再生燃料）資格的中小企業，卻也因此遭誤解與調查，一度身陷囹圄。

「那段時間，我幾乎失去所有，但創辦人告訴我：『你要感謝這段經歷，它讓你學會謙卑。』」楊豐銘說。這份提醒，讓他將傷痛轉化為養分，並以「火鳳凰」般的姿態重生。

▲圖說:楊豐銘回顧過往歷程。

三句話，成為企業文化核心

創辦人留給楊豐銘三句話，至今仍是海納德的核心價值：

「看錢不是錢，但它偏偏又是錢」 ——錢是結果，不是目的。 「看家人不是家人，看眾生都是家人」 ——企業要共榮，才能長久。 「用最柔軟的心，去感受人性的需求」 ——企業不是冷冰冰的組織，而是一群有情感的人。

楊豐銘曾在西門子菁英大會上分享這三句話，現場許多人為之動容。他說：「這不是口號，而是生命的體悟。」

拓展版圖：從台灣走向亞太

在夫人的鼓勵下，楊豐銘帶領海納德積極布局。從廈門的「彗新新能源」專注儲能開發，到深圳的「宇宙之星新能源循環有限公司」推動回收與再利用，逐步形成完整的循環經濟產業鏈。

這樣的格局與勇氣，吸引了西門子的注意。雙方合作推動「西碳迹（SiTANJI）」碳管理系統，協助台灣中小企業掌握碳足跡，符合歐盟電池法與 CBAM 等國際規範。西門子中國區副總裁胡建鈞與碳管理專家閆博士親自參與合作，顯示對海納德的高度信任。

▲圖說:楊豐銘與海納德團隊成員。

火鳳凰的願景

如今，海納德的園區 logo 是一隻火鳳凰，象徵「浴火重生」。楊豐銘說：「我們不只是要創造一個企業，而是要留下能影響下一代的信念。」對未來，他有明確的目標：「我要讓『綠色出海』成為台灣企業的標準配置，讓每一家中小企業都能掌握自己的碳足跡與能源效率。這不僅是商機，更是一種責任。」

從一個年輕的回收商，到如今推動跨國減碳合作，楊豐銘的故事本身，就是「循環經濟」最好的見證。而在這段傳奇背後，那位神秘的董事長夫人，始終是他最堅定的後盾與指路明燈。