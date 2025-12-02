禁上未開放共道人行道 交通局提醒單車騎士會罰款記點

cnews204251202a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

經常可見YouBike穿梭大街小巷，新北市交通局提醒，在交通法規中，YouBike 2.0、YouBike2.0E都屬「慢車」，原則禁止騎乘人行道及騎樓，僅有例外的是在設有「行人與自行車共道」標誌或標線的路段，開放YouBike騎乘，而且在人車共道路段，仍需優先禮讓行人。交通局表示，違反規定者，可處新台幣300元至1200元罰鍰，及北北桃公共自行車違規記點。

廣告 廣告

交通局簡任技正吳政諺表示，YouBike因不須考取駕駛執照，加上近年來新北市各區，廣設公共自行車YouBike租賃站，捷運站、公園、學校和商圈也增設了許多站點，YouBike成為市民出行的最佳選擇。但許多人卻在不清楚交通規則情況下，就騎車上路。

吳政諺說，YouBike 2.0是腳踏自行車、YouBike2.0E是電動輔助自行車。除非人行道，設置有行人及自行車專用標誌（遵22-1），否則依據交通法規慢車相關規定，均禁止行駛於人行道上。別以為可以任意把自行車，騎在人行道及行人穿越道上，甚至以為酒後騎YouBike不構成酒駕。

cnews204251202a10

交通局表示，騎乘在人車共道的人行道時，仍需以行人通行為優先；另外，現行交通法規行穿線（斑馬線）為行人專用，任何車輛都不能在上面行駛。提醒YouBike使用者，在行穿線應下車牽行，如YouBike騎乘行穿線或未設牌面之一般人行道，違者依道路交通管理處罰條例第74條可處300元至1200元罰鍰。

交通局提醒，北北桃3市，自去年7月已實施北北桃公共自行車違規記點與停權機制，針對騎乘YouBike闖紅燈、雙載、車道上逆向、未禮讓行人、騎乘騎樓、騎乘一般人行道及行穿線、邊騎YouBike邊使用手機等危險行為，YouBike會員會記點，滿3點停權14天、滿7點停權1年。

另外，吸食含有依托咪酯菸彈及奶茶煙等，騎乘YouBike屬毒駕。毒駕與酒駕YouBike，經警方取締後，YouBike騎士除面臨刑事與行政處罰外，YouBike會員帳號可停權2年，遭停權會員帳號屆時全台YouBike皆無法租借。

交通局提醒，民眾可上全國法規資料庫查閱「道路交通管理處罰條例」、「道路交通安全規則」等交通管理與處罰相關規定。也可至交通局公共自行車專區，查詢北北桃公共自行車違規記點與停權機制舉發流程及規定，騎乘YouBike請遵守規則，共同維護新北市公共安全。

照片來源：新北市府提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

警車前闖紅燈 機車騎士糗了智慧警勤輔助系統抓贓車

市場藏天九牌賭場 警逮21人查扣毒品與70萬元賭資

【文章轉載請註明出處】