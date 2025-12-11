禁不住？中國DeepSeek爆走私Blackwell晶片 輝達傻眼

輝達和Deepseek示意圖。路透社



美國科技新聞網站The Information週三（12/10）披露，中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek在開發即將推出的AI模型時，透過走私使用了在中國境內遭禁的輝達Blackwell晶片。

The Information引述知情人士稱，輝達（Nvidia）晶片是經由其他可銷售該產品的國家走私到中國。具體而言，DeepSeek是從一些國家的資料中心取得晶片，並在經過伺服器設備開發商完成檢驗後，將其拆解並運往中國。

由於美國禁止向中國出售先進半導體，迫使中國AI開發商必須透過境外資料中心或採取其他「不當手段」來取得相關硬體。去年11月，美國檢方指控兩名中國籍人士與兩名美國公民合謀，涉嫌透過假房地產公司經由馬來西亞向中國走私晶片。

對此，輝達發言人表示，目前尚未發現任何證據或收到任何線索，證實The Information所描述的這類操作，「雖然這種走私行為聽起來難以置信（farfetched），但我們會認真調查所有收到的線索。」

DeepSeek發言人未立即回應評論請求。

今年1月，DeepSeek推出媲美矽谷頂尖水準的AI模型，宣稱其開發成本僅需業界的一小部分後引起全球關注。該公司得到來自中國避險基金「幻方量化」（High-Flyer）的注資，後者早在2021年美國禁止輝達出口先進晶片及繪圖處理器（GPU）前，就已囤積1萬套輝達GPU。

美國總統川普（Donald Trump）本週稍早批准輝達向中國出口H200晶片，但對效能更強的Blackwell晶片仍維持出口禁令。

與此同時，北京當局正推動中國科技公司採用國產設備開發AI。DeepSeek在9月曾表示，正在與中國晶片製造商合作開發一款新模型。

