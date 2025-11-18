禁中央公園馬車營運案 市議會否決

「萊德提案」擬禁止中央公園及周邊地區的馬車營運。但在15日市議會投票中遭到否決。(記者范航瑜／攝影)

多起中央公園馬匹猝死事件引發爭議，將擱置已久的「萊德提案」(Ryder’s Law)再度推向台前。該提案擬禁止中央公園及周邊地區的馬車營運，但被市議會日前投票否決。

該提案由即將卸任的皇后區議員霍登(Bob Holden)提出，以2022年在曼哈頓中城倒下的馬匹萊德(Ryder)命名。15日，該提案在市議會衛生委員會中以一票贊成、四票反對和兩票棄權遭到否決。支持票來自布碌崙(布魯克林)議員菲爾德(Simcha Felder)。包括議會議長候選人梅寧(Julie Menin)在內的兩名議員沒有出席投票。

該提案原擬停止發新營照、逐步淘汰現有馬車牌照，並以電動車輛替代。霍登在會議中動用一項程序規則(sponsor privilege)，要求衛生委員會在30天內進行投票或聽證會。 霍登對投票結果表示強烈不滿，他說這是「最不民主的一場表現。」他指出部分決策在「閉門操作」中進行，未充分聽取公眾意見。

動物保護團體對此決定也發表回應。PETA指出，該委員會「屈服於馬車行業壓力」，並表示將持續推動該提案。支持馬車業的運輸工人工會(TWU)則對否決表示歡迎，稱代表著「工人的生計」。目前，中央公園的馬車業大約有200匹馬匹參與觀光服務。這些馬匹由約300名車夫和業主組成的工會代表，每年吸引數百萬遊客。

在提案遭否決前，市長亞當斯(Eric Adams)此前曾公開支持該禁令。亞當斯今年簽署行政命令，要求城市各機構為馬車產業逐步淘汰做準備，並提出電動替代方案。中央公園保護組織(Central Park Conservancy)也曾公開支持該提案，指出過去馬車造成道路損壞及安全風險。

今年8月，一匹名為「Lady」的馬在完成兩趟遊覽後倒地死亡，再度引發市民對馬車觀光的爭議。中央公園保育協會(Central Park Conservancy)發表聲明，反對公園內的馬車營運，指其既不安全，又損壞公園道路，且與日益擁擠的人潮不相容，並呼籲市議會盡快推進禁馬車提案。

