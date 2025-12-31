禁中資台IC業恐在2025消失？她：別信藍的嘴

▲林楚茵諷刺，時間證明國民黨是「股海冥燈」、「地獄級反指標」。（圖／林楚茵辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 中華大學兼任講座教授杜紫宸在2016年曾示警，若是不開放中資入股，IC技術人才將大量流失，台灣的IC產業恐在2025年就會消失。對此，民進黨立委林楚茵今（31）日表示，寧願相信世上有鬼也別聽信國民黨的嘴，而時間證明國民黨是「股海冥燈」、「地獄級反指標」。

「來幫回憶國民黨10年前的大預言！」林楚茵表示，當時中國紫光集團氣焰囂張，放話要「買下台積電、合併聯發科」，國民黨最愛的財經專家杜紫宸更是恐嚇台灣：「如果不開放中資入股，台灣半導體業將在2025年消失」。

林楚茵直言，當時的氣氛很恐怖，2015年馬政府差點開放中資入股台灣IC業，幸好2016年蔡英文總統接任後，擋下中資入侵，危機才解除，「寧願相信世上有鬼也別聽信國民黨的嘴」。

林楚茵提到，10年前國民黨配合中國紫光唱衰台灣時，台積電股價大約150元，今天是2025年的最後，台灣成為全球AI重要基地，台積電不只股價站上1540，10年狂飆10倍，台灣更成為世界重要的貿易夥伴，時間證明，國民黨是「股海冥燈」、「地獄級反指標」。

林楚茵指出，從蔡英文總統打下的厚實基礎，到賴清德總統延續的全球戰略，民進黨政府10年來帶領台灣在驚濤駭浪中穩健成長，「展望2026，願大家新年運勢像台積電一樣強勢大漲！」



