禁中資「台灣IC恐2025消失」？！林楚茵諷國民黨「地獄級反指標」：唱衰台積電10年、股價狂飆10倍！

2025年最後一天，民進黨立委林楚茵今（31日）回顧過去10年台灣產業發展，直指2015年中國紫光集團放話買下台積電，財經時事評論員杜紫宸更稱，「如果不開放中資入股，台灣半導體業將在2025年消失」。不過，台積電如今股價站上每股1540元，台灣更成為全球AI重要基地，林楚茵諷刺，時間證明國民黨是「股海冥燈」、「地獄級反指標」。

林楚茵今日於臉書發文回憶國民黨10年前的「大預言」。她指出，當時中國紫光集團氣焰囂張，放話要「買下台積電、合併聯發科」，國民黨最愛的財經專家杜紫宸更是恐嚇台灣，「如果不開放中資入股，台灣半導體業將在2025年消失」。

林楚茵提及，當時的氣氛很恐怖，前總統馬英九政府差點開放中資入股台灣IC業，「幸好2016年前總統蔡英文接任，擋下中資入侵，危機才解除」。林楚茵呼籲，「寧願相信世上有鬼也別聽信國民黨的嘴」。

林楚茵說，10年前國民黨配合中國紫光唱衰台灣時，台積電股價大約150元，「今天是2025年的最後，台灣成為全球AI重要基地，台積電不只股價站上1540元，10年狂飆10倍，台灣更成為世界重要的貿易夥伴！」

林楚茵嘲諷，時間證明，國民黨是「股海冥燈」、「地獄級反指標」。她說，從蔡英文打下的厚實基礎，到現任總統賴清德延續的全球戰略，「民進黨政府10年來帶領台灣在驚濤駭浪中穩健成長」。最後，林楚茵祝賀，「展望2026，願大家新年運勢像台積電一樣強勢大漲！」

（圖片來源：林楚茵臉書）

