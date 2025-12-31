禁中資「台灣IC恐2025消失」！？酸藍股海冥燈 林楚茵：地獄級反指標

記者楊士誼／台北報導

即將迎來2026年，民進黨立委林楚茵今（31）日指出，2015年中國紫光集團放話買下台積電，杜紫宸更稱「如果不開放中資入股，台灣半導體業將在2025年消失」。但如今台積電股價站上每股1540元，台灣更成為全球AI重要基地，林楚茵也諷刺，時間證明國民黨是「股海冥燈」、「地獄級反指標」。

林楚茵指出，十年前中國紫光集團氣焰囂張，放話要「買下台積電、合併聯發科」，國民黨最愛的財經專家杜紫宸，更是恐嚇台灣「如果不開放中資入股，台灣半導體業將在2025年消失」。她直言「當時的氣氛很恐怖！2015年馬政府差點開放中資入股台灣IC業，幸好2016年蔡英文總統接任後，擋下中資入侵，危機才解除」。

林楚茵諷刺，寧願相信世上有鬼也別聽信國民黨的嘴，十年前國民黨配合中國紫光唱衰台灣時，台積電股價大約150元。2025年的最後一天，台灣不僅成為全球AI重要基地，台積電股價還站上每股1540元，10年狂飆10倍，台灣更成為世界重要的貿易夥伴。林楚茵強調，時間證明，國民黨是「股海冥燈」、「地獄級反指標」，從蔡英文總統打下的厚實基礎，到賴清德總統延續的全球戰略，民進黨政府10年來帶領台灣在驚濤駭浪中穩健成長。「展望2026，願大家新年運勢像台積電一樣強勢大漲！」

