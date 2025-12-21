禁仇恨言論！邦代海灘槍擊釀15死 新州擬禁巴勒斯坦起義口號

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）州長明斯（Chris Minns）宣布，計劃將「（將巴勒斯坦）起義全球化」（globalise the intifada）口號列為仇恨言論，作為邦代海灘槍擊案後打擊極端主義措施的一部分。這起發生在上週日（14日）的槍擊事件造成15人死亡、數十人受傷，成為澳洲近30年來最致命的槍擊案。

邦代海灘上21日舉行全國反思日活動。 （圖／《美聯社》）

《BBC》20日報導，兩名槍手被認為受到「伊斯蘭國意識形態」驅使，在這個國家最具代表性的海灘舉辦的猶太節慶活動中開槍掃射。明斯州長已呼籲成立皇家委員會調查此案，並計劃下週召回州議會通過更嚴格的仇恨言論與槍枝管制法案。他本週稍早也表示將收緊抗議法規，縮減大規模示威活動規模，以促進「平靜的夏季」。

「起義」（intifada）一詞在1987年巴勒斯坦人反抗以色列占領約旦河西岸和加薩走廊的運動中開始廣泛使用。部分人士認為這個詞彙是呼籲對猶太人施暴，但也有人主張這是呼籲和平抵抗以色列占領約旦河西岸及在加薩的行動。本週稍早，兩名支持巴勒斯坦的抗議者因涉嫌在倫敦市中心示威時高喊含有「起義」字眼的口號而遭逮捕。

雪梨海港大橋上的澳洲國旗與原住民旗幟於21日降半旗。 （圖／《美聯社》）

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）已宣布啟動新的槍枝回購計劃，收購多餘、新近禁用及非法槍枝。政府預測將收集並銷毀數十萬支槍枝。

20日，約1000名救生員在邦代海灘岸邊肩並肩、面向大海舉行悼念儀式。澳洲各地其他海灘的衝浪救生隊也進行了類似的悼念活動。此外，數百名游泳者和衝浪者在邦代海灘划水圍成巨大圓圈，悼念此次襲擊事件中的受害者。

澳洲將於21日舉行全國反思日，主題為「光明戰勝黑暗」，在攻擊開始的整整一週後，將於當地時間下午6時47分默哀一分鐘。國旗將降半旗，澳洲民眾被要求在窗戶點燃蠟燭悼念受害者。

約1000名救生員20日在邦代海灘岸邊面向大海默哀3分鐘。 （圖／《美聯社》）

艾班尼斯20日向記者表示：「從日常生活的喧囂中撥出60秒，獻給15位今天本應與我們同在的澳洲人。這將是一個暫停的時刻，反思並確認仇恨和暴力永遠不會定義我們澳洲人。」

邦代槍擊案是澳洲自1996年亞瑟港事件以來最嚴重的大規模槍擊案，當時有35人遇害，促使時任總理約翰·霍華德（John Howard）實施嚴格的槍枝管制措施。

