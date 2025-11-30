禁令倒數！澳洲數百萬青少年將被踢出社群網路 平台違規罰10億

澳洲政府將從12月10日起實施社群媒體禁令，符合「年齡限制社群媒體平台」定義的網站必須證明已採取足夠措施阻擋16歲以下用戶，否則將面臨最高4950萬澳幣（約10億元新台幣）罰款。

澳洲政府將實施社群媒體禁令，要求社群媒體平台阻擋16歲以下用戶使用。 （示意圖／unsplash）

據《CNN》29日報導，受影響平台包括Snapchat、Facebook、Instagram、Reddit、TikTok、X和YouTube等。政府表示此舉是為了保護兒童免受潛在有害內容的侵害；這些網站則表示，他們已經在建立更安全的系統。

廣告 廣告

Meta表示將從12月4日起停用並封鎖16歲以下用戶的Facebook、Instagram和Threads帳號，鼓勵未成年用戶下載內容備份。Snap則表示用戶可停用帳號最長3年或直到滿16歲。

禁令正值澳洲學年結束前的暑假，數百萬青少年將度過多年來首個沒有社群媒體陪伴的假期。

英國數位身分公司Yoti的首席監管與政策官道森（Julie Dawson）表示，該公司為Meta等平台提供年齡驗證諮詢，目前有12種驗證方法，包括電話、電子郵件和身分證檢查。道森指出，全球最多人選擇的是臉部年齡估算，透過影片自拍分析皮膚紋理和骨骼結構來判斷年齡。

另一家年齡驗證公司Verifymy的營運長盧漢姆（Andy Lulham）表示，評估15至17歲青少年的年齡較困難，部分16歲以上用戶可能需出示身分證明文件才能避免被禁。盧漢姆認為使用VPN規避禁令對社群媒體用戶體驗會有負面影響，因為社群平台仰賴在地化內容和區域連結。此外，他也不認為這種方法會在社群媒體領域流行起來。

澳洲政府將實施社群媒體禁令，要求社群媒體平台阻擋16歲以下用戶使用。 （示意圖／unsplash）

據了解，該禁令的起源被廣泛歸因於一位澳洲州長夫人閱讀了心理學家海特的《焦慮世代》（The Anxious Generation）一書後，敦促其丈夫採取行動。該法案是在去年議會的最後一天倉促通過的，被批評為一項旨在贏得2025年選舉選票的倉促立法。

反對該禁令的組織「數位自由計畫」（Digital Freedom Project）已向澳洲高等法院提起訴訟，認為這是對年輕澳洲人政治言論憲法權利的公然攻擊。

全球其他國家，包括馬來西亞、丹麥、挪威以及歐盟各國，都在密切關注澳洲的行動，並起草自己的立法。英國的《網路安全法》也威脅對未能保護兒童免受有害內容侵害的公司處以數百萬美元的罰款。

澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）26日在聯邦議會上強硬表示，政府不會被威脅、法律挑戰或大型科技公司嚇倒，他們將代表澳洲家長堅定立場。

延伸閱讀

英特爾前CEO預言量子運算將戳破AI泡沫 GPU十年內消失

運算感情！AI教授選妻精挑「星座」 條件博士、身高還要165

黃仁勳快閃台灣不忘內湖這家牛肉麵 請客買單全場嗨翻！