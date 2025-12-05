禁令升級！ 美參院推「安全晶片法」輝達恐受衝擊

美國參議院兩黨議員立刻提出安全晶片法案，打算把先進半導體出口管制正式入法。（示意圖／unsplash）





輝達執行長黃仁勳日前才與美國總統川普及國會議員會面，替 AI 晶片輸中禁令大力喊話，沒想到隔一天，美國參議院兩黨議員立刻提出安全晶片法案，打算把先進半導體出口管制正式入法，未來 30 個月不得放寬對中國的限制。外界憂心，若後續立法推動，不只輝達，連超微、高通等美國晶片大廠都將受到波及。

黃仁勳近來頻頻發聲，強調美國若持續限制 AI 晶片對華銷售，恐怕失去全球市場主導權，甚至讓中國藉機擴張影響力，形成AI版一帶一路。但情勢急轉，美國政界仍擔憂技術外流，雙方的拉鋸越來越明顯。

參議院最新提出的安全晶片法案，把出口管制常態化，一旦立法，政府在兩年半內不得放鬆對中國、俄羅斯等國的先進半導體出口規範。專家分析，衝擊恐怕不只限於 GPU，未來所有高傳輸網路、通訊用晶片都可能被納入，像是高通近期主打的高速通訊晶片，也在可能受限範圍。

值得注意的是，原本被視為風向指標、打算嚴格限制 AI 晶片輸中的GAIN AI 法案，日前因黃仁勳遊說而未被採納，但美國政界對中國的疑慮依舊濃厚。甚至還有共和黨參議員公開酸黃仁勳不是可靠來源，諷刺他錢多到像聖父，顯示政治氛圍並未因為企業訴求而大幅改變。

專家指出，美國此舉看準中國短期內難以突破 5 奈米、3 奈米製程的量產瓶頸；反觀美國與盟友已推進至 2 奈米、甚至規劃 1 奈米技術，因此強化管制，意在鞏固自身在先進晶片領域的主導地位。

另一方面，黃仁勳近期受訪時也坦言，AI 產業未來真正的瓶頸不是晶片，而是電力。各國科技巨頭未來勢必得建立自己的能源來源，包含小型核能反應爐，以支撐資料中心耗電量暴增的時代。

AI 正推動全球科技進入全新篇章，但美中科技戰升級、晶片管制加碼，讓這條路充滿更多政治與產業變數。

