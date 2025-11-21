禁令升級！醫美診所「需納評鑑」醫美醫：千家診所受影響 醫師恐失業
記者簡浩正／台北報導
為解決近年醫美亂象頻傳，衛福部日前預告修正特管辦法，要求所有醫師必須完成2年的畢業後的一般醫學訓練(Post-Graduate Year，PGY）、亦即住院醫師訓練才能從事醫美，已執業醫師也得補訓。衛福部再加碼，衛福部長石崇良今（21）日證實，最新修法草案還將針對抽脂、削骨、拉皮等最高風險的醫美手術，不但限定執行醫師的資格，還將比照醫院，進行診所評鑑，為民眾的生命跟權益把關。不過此舉引發醫美醫師反彈，認為衛福部修法程序粗暴，高喊受影響多達千家診所、波及萬人生計。
衛福部日前正式預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）部分條文修正草案，擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行，且規定在新法上路後三年內得完成補正。估受影響約600人。
「形體美容外科醫學會」今日發出「多項制度缺乏公共討論、恐衝擊急診量能與病患安全」聲明，認為本次特管辦法修法程序粗糙。缺乏透明度、公聽與討論不足，內容涉及評鑑制度、急診人力與後送管理等重大變革，若倉促通過，將對民眾醫療安全造成長期影響。並提出以下四大疑問，盼主管機關正視醫界意見。
一、公告期被縮短 缺乏「預告 → 收意見 → 公告」的完整程序
二、評鑑制度名義多元、實際單一，恐形成實質壟斷
三、急診醫師轉任醫美過於容易 恐進一步加速急診量能流失
四、後送契約不該凌駕專業判斷，建議整合既有緊急醫療體系
其中，本次修法公告僅30日，理由為「強化美容醫學管理、保障民眾安全」，卻未說明「急迫性」或「特殊情況」，程序上難以服眾。醫學會進一步表示，修法前，急診醫師與其他專科醫師均可依法轉任醫美；修法後，卻對部分專科（如家醫科）設下更高門檻，而急診專科卻仍被保留較大跨足空間，等同於在制度上形成「只鼓勵急診、排除其他專科」的不對稱設計。在急診人力本已嚴重短缺的前提下，此舉恐加速急診醫師流向醫美市場，不利於急診量能維持與醫療體系穩定。
形體美容外科醫學會常務理事邱正宏醫師指出，此次預告修法未與相關醫學會討論，也未彙整專業意見，且僅給30天意見期，明顯不符「行政程序法」對非急迫性公告應有60天預告期的規定。新法若真上路，全台至少千家醫美診所首當其衝，不只醫師而已、連同診所工作人員及其家庭，波及的是上萬人的生計。
他說學會不反對管制，提升醫美產業品質及病人安全是大家共同目標，但用的方式要合理，特管辦法八年前第一次修法時，還有找大家來討論，此次卻是零對話、粗暴修法，認為程序上不正義。
再者，新規要求執行特定醫美手術的醫美診所要經過認證，同樣不合理，他說「誰能保證通過認證者一定安全？」且只有醫策會一家負責認證，如果新法上路二年內，沒有辦法全部通過認證，是不是全部都得關門？他強調，其實自己的診所早已通過認證，但這是「大多數會員」的心聲。
邱正宏說，過去多起醫美事故的執行醫師都有專科資格，把PGY當成限制反而失焦。「真正保障病患安全的，是每一位做美容醫學手術的醫師都要會急救。」建議政府應要求醫師具備急救能力；學會正彙整理意見，將在預告期間內提出，下週二立法院預計由王正旭委員召開協商會議，學會也會正式到場反映訴求。
