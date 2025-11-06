禁令解封！彰化爌肉飯、肉圓正式回歸 專家：豬多養15天肉質更好吃

記者潘靚緯／彰化報導

彰化阿三肉圓的肉餡使用切丁豬後腿肉，必須用溫體肉手切，官網宣布8日恢復供應。(圖／翻攝自阿三肉圓官網)

歷經15天觀察期，非洲豬瘟禁運禁宰令，今(7)日終於解封，彰化爌肉飯、肉圓將強力回歸！知名的阿三肉圓、阿泉爌肉飯，因使用溫體豬肉製作，已停賣近2週，宣布8日將恢復供應，讓饕客十分期待。有民眾擔心豬隻多養15天會太肥影響口感？對此，動物營養顧問陳筑閔強調，目前氣候仍是高溫，豬隻吃不多，豬農也會控制餵食量，毛豬經過延長飼養，肉質反而更成熟好吃。

阿泉爌肉飯同樣8日回歸，饕客已迫不及待。（圖／翻攝畫面）

陳筑閔表示，國內各地肉品市場交易的毛豬，大多是每頭110到120公斤的大肉豬，這段期間天氣平均溫度在28度以上，對豬隻來說還是太熱吃的不多，比起22度較涼爽的氣溫，每天大約減少0.2到0.3公斤的食量。

廣告 廣告

根據《自由時報》報導，國內豬農若知道出貨交易日期延遲，就會主動控制餵食量，不會刻意催肥。而台灣最常見的豬種是LYD三品種雜交白豬，在肥育後段每日平均增加體重，並非直線上升，不會出現豬隻過肥的狀況。

據了解，台灣毛豬通常養到110到120公斤左右進行交易、屠宰，北部市場喜歡肉質較熟的大豬，有時候豬隻體重會來到130公斤，15天禁運禁宰令結束後，推估進入肉品市場交易的毛豬大約會落在每頭120到132公斤左右，不會過肥，反而能吃到延長飼養，肉質風味更成熟的好吃豬肉。

更多三立新聞網報導

員林車站廁所撿到100萬！車手慌張衝「失物招領」被識破 詐團11人落網

美留學生被「跨國假檢警」詐200萬 警攻堅北港機房 2嫌亡命跳樓畫面曝

豬瘟報告錯誤百出！王姓獸醫佐不忍了「3聲明」打臉中市府：根本沒開藥

常便祕又血便！7旬婦「蹲馬桶」一整天全身無力頭暈 送醫才知罹大腸癌

