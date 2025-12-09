禁令一出反爆紅！小紅書下載量衝前3名 醫揭民眾心態：已經習慣了

內政部以中國社群平台「小紅書」涉有詐騙風險，宣布將其封鎖一年，而此消息一出，反而引起用戶強烈關注。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書貼出手機App排行榜單截圖，小紅書在被宣布封禁反而爆衝到前3名。蘇一峰也分析台灣民眾的心態，他直言，可見人民已經習慣政府的套路。

中國社交平台「小紅書」因資安檢測不合格，且對台灣官方發函未回應，內政部自4日起發布命令，暫行封鎖一年。行政院長卓榮泰更表示，若小紅書1年未改進，下一步考慮使用科技手段直接斷掉。

對此，蘇一峰指出，內政部大動作禁止小紅書，結果小紅書越被政府禁止，反而越來越紅，他秀出App榜單，小紅書的排名爆衝，是目前所有App軟體下載第二名、社交類第一名。

蘇一峰探討民眾的心態，他直言，可見人民習慣把政府當謊言的製造者了。蘇一峰也感嘆說，沒想到有一天在台灣要翻牆才能使用社交軟體，綠共統治名不虛傳。有不少民眾也在下方留言酸「多虧政府，讓不少人知道有軟體叫小紅書」、「原本對這個沒興趣，被爛政府逼到想去看看」。

