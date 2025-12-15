禁停重機 板橋府中停車場挨轟

新北市板橋府中商圈捷運轉乘停車場近日張貼「禁止大型重型機車停放」公告，引起大型重機騎士反彈，表示無法源依據可開罰，無法認同停車場各自為政。新北市交通局說明，該停車場為台北捷運公司管理，非新北管轄，進場停車仍須遵守停車場標示。議員黃淑君則要求交通局針對大型重機停車位不足，2周內提出解決方案。

黃淑君指出，公共停車場屬於市民共同使用的公共設施，管理單位有責任清楚標示停放規則與法源依據，避免因公告不清，導致民眾在不知情情況下遭開罰，引發不必要的爭議與民怨。

此外，公有路外停車場對於大型重機停放方式，應依停車場型態進行管理，是否可停放，應以停車場實際分區及設計為準，並非可僅以「一般機車停車場」一語概括禁止。新北超過6萬輛大型重機，現有規畫專用停車格極少，現況不敷使用，交通局應積極檢討。

交通局長鍾鳴時表示，一般大城市規畫各型車輛總量的10％至20％停車格，現在大型重機停車格不太夠，故自今年8月1日起，在板橋及新店區試辦路邊機車格開放大型重機停放，持續蒐集相關停車數據與民眾意見，年底試辦結束將檢視成效，作為日後實施參考。

交通局說明，該捷運轉乘停車場為北捷公司管理，非新北轄管的停車場。依《停車場法》第27條規定，停車場經營業應依規定於路外公共停車場設置標誌、號誌、劃設車輛停放線及指向線，於出入口或其他適當處所標示停車費率及管理事項。大型重機須依停車場標示進場，停放專用車格或小型汽車格。