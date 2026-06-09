禁公務員參加海峽論壇非首例 陸委會：馬時期就認定為統戰平台

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邱垂正表示，政府並未禁止國民黨參與論壇。（資料畫面）

中共主辦的海峽論壇將於13日在廈門舉行，大陸委員會日前宣布，包含縣市長在內的地方政府人員不得參與，引發藍營人士質疑。對此，陸委會主委邱垂正強調，政府並未禁止國民黨赴會，相關限制僅適用於公務人員，且早在馬政府時期，海峽論壇就被認定為中共統戰平台，因此中央政府長期禁止官員參加，近年地方政府也大多避免出席。

陸委會主委邱垂正近日接受《中午來開匯》專訪時表示，政府決定禁止地方政府人員參加即將登場的海峽論壇，是基於國家安全與防範統戰風險的考量。他直言，海峽論壇自2009年舉辦至今，就是「不折不扣的中共對台統戰平台」，近年更成為北京推動「促融促統」的重要管道，因此政府有必要採取更明確的規範措施。

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對於外界批評政府限縮兩岸交流，邱垂正澄清，政府並未禁止國民黨或其他政黨人士參與論壇，「我們只能針對公務人員的部分來進行限制」。他強調，此次規範對象是中央及地方政府人員，並非針對一般民眾或政黨人士，相關交流活動仍可依法進行。

邱垂正指出，中央政府官員不得參加海峽論壇其實行之有年，「從馬政府時代就如此」。他表示，當年政府即已認定海峽論壇具有統戰性質，因此禁止中央機關人員出席，也不允許相關論壇活動在台灣舉辦，過去曾有部分論壇活動試圖移師台灣舉行，也有在地人士協助籌辦，但都遭政府明令禁止。

談及海峽論壇的本質，邱垂正認為，在這個平台上「完全看不到兩岸對等尊嚴的交流」。他批評，中共一方面持續以軍機、軍艦對台施壓，另一方面又透過交流活動推動統戰滲透，試圖影響台灣社會，因此「海峽論壇不可能是健康有序的」。

邱垂正重申，政府並非反對兩岸交流，而是反對帶有統戰任務與政治風險的交流活動。他表示，隨著中國近年積極推動福建對台融合發展政策，並加強對金門、馬祖等地的交流與影響力操作，政府更必須提高警覺，希望兩岸交流能建立在對等、尊嚴的基礎上，而非成為統戰工作的工具，這也是此次強化管制措施的主要原因。

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