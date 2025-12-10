禁冰、禁宵夜、禁咖啡因 宇宙人為小巨蛋啟動終極備戰

距離演唱會倒數10天，宇宙人也進入備戰狀態。（相信音樂提供）

距離「vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會」只剩10天，金曲樂團宇宙人甫結束日本新專輯錄製，旋即投入萬人演唱會的密集備戰，正式啟動「新專輯＋演唱會」的雙線運作模式。主唱小玉直言：「現在的生活不是在練團，就是在去練團的路上！」高壓的行程雖然累，但也同時催生出強勁的創作與表演能量。

談及這段衝刺期，團員們認為，疲憊感主要來自於頻繁的狀態切換。剛結束錄音室對聲音細節的精準要求，就必須立刻切換到演唱會排練所需的體力負荷與走位協調。特別是身為二寶爸的阿奎，壓力更大。他笑稱自己正在進行「魔鬼三線作戰」，專輯製作與練團，回家還得應付孩子們的精力挑戰，導致休息時間被嚴重壓縮。阿奎坦言，回到家手機都還沒滑就直接睡著，最耗損的不是身體，而是大腦必須不斷在音樂節奏與家庭事務中切換，讓他「有點當機」。

宇宙人在日本錄完新專輯，回台直奔練團室，「新專輯＋演唱會」雙線作戰全面啟動。（相信音樂提供）

小玉也意外曝光自己的聲音進化祕訣，以創作來挑戰極限。他在演唱百萬點擊歌曲〈不曾寧靜的夜〉時透露：「其實我以前是沒有假音的！」他習慣藉由寫歌來逼迫自己提升歌唱能力，完成原本做不到的事。他舉例，從經典歌曲〈藍色的你〉開始，他就刻意在旋律中加入當時對他而言難度極高的音域，而《理想狀態》這張專輯更是這種挑戰精神的集大成之作。方Q對即將問世的新專輯信心十足，保證「這次的作品一定會讓大家更期待！」

為了在小巨蛋當天將聲音與體能調整至「理想狀態」，宇宙人更啟動了嚴格的身體控管計畫。小玉進入了禁冰、無糖、無炸物的模式，即使天氣再熱也只喝溫水，他打趣說：「現在最痛苦的不是逼自己早睡，是不能喝冰的！」方Q則必須與長年養成的宵夜習慣展開「意志力拉鋸戰」，忍住練團後進食的衝動。阿奎則控制咖啡因攝取，深怕影響作息，他們透過對身體的精準控制，確保能以最佳狀態迎接小巨蛋的挑戰。

