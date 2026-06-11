禁參加海峽論壇國台辦批「假民主」 梁文傑回嗆：漚梨仔不能假蘋果

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陸委會副主委梁文傑今(11日)主持陸委會例行記者會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共大型統戰平台「海峽論壇」6月13日將於廈門舉行，陸委會稱禁止地方政府參加，中國國台辦昨痛罵是「假民主、真獨裁」。陸委會發言人梁文傑今天回嗆，兩岸之間到底誰是民主、誰是獨裁，台語是講「漚梨仔不能假蘋果」，若你是「蘋果」也不會是「漚梨仔」，這個是不用辯的事。

陸委會禁止地方首長參加海峽論壇，國台辦發言人張晗10日嗆聲，「民進黨當局」出於頑固台獨立場，漠視民眾意願和地方發展需要，沒有意願也沒有能力處理好兩岸關係。

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她聲稱，其為一己政治私利抹黑污蔑海峽論壇，破壞兩岸交流合作，禁錮台灣民眾行動和言論自由，嚴重損害島內同胞利益福祉，其所作所為充分暴露了其「假民主、真獨裁」的本質。

梁文傑在陸委會記者會表示，兩岸政策必須全國一致，不能分中央和地方政府，大家都要採取一致的立場。兩岸之間到底誰是民主、誰是獨裁，台語是講「漚梨仔不能假蘋果」，若你是「蘋果」也不會是「漚梨仔」，這個是不用辯的事。

此外，台東縣長饒慶鈴申請赴中參加海峽論壇被禁，她今天質問，「陸委會長官，你不准地方替民眾解決問題，也沒有意願幫忙地方解決問題，是不是打算放任農民自生自滅？中央屢屢協助民進黨縣市解決各式各樣的問題，讓我不禁疑惑，關心台灣民眾生活的慈悲心，難道也有政黨之別嗎？請告訴農民，你們做了什麼」？

梁文傑回應，饒縣長還是可以飛去中國、日本促銷台東的鳳梨釋迦，很多地方她都可以去，「這些我們都沒禁止，也都樂見」，但我們只針對海峽論壇這個活動。

梁進一步說，饒縣長原本是要參加13日的海峽論壇開幕大會，當天會有中國全國政協主席王滬寧或國台辦主任宋濤致詞，中共是要塑造台灣有重要政治人物或地方縣市首長來聽它們訓話的印象。因此，中華民國公職人員不應該讓對方形塑這種印象，所以饒縣長可以為農民做更多事情，我們都沒有意見，陸委會是針對海峽論壇。

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