「禁反抗川普政策」 聯邦政府簡化懲處程序 開除公務員更容易

一名遭解雇的聯邦雇員捧著一箱個人物品，離開辦公室。川普政府新規，總統對聯邦新類別員工有開除或懲處的權力。(路透資料照片)

華爾街日報5日獨家報導，大約5萬名聯邦勞工今後恐將變得更容易丟飯碗，川普政府已完成的政府「雇員類別」新規，總統對聯邦新類別員工有開除或懲處的權力，其懲處或解聘程序簡化，變成更容易遭到開除。

報導指出，身為聯邦政府人事部門的聯邦人事管理局(Office of Personnel Management)已經拍板定案的人事新規，其中針對執行政府政策的高階職業文官，特別設立一個新的「雇員類別」。根據新規，被納入這個新雇員類別的聯邦員工，將不再受到數十年來避免遭到開除的高門檻就業保障。

經由政治任命的約4000名聯邦機關政務官，通常被視為總統得以隨時解聘的員工，而屬於事務官的資深職業文官則擁有公務員系統強大的就業保障，包括可以針對解聘、停職、懲處向獨立委員會提出申訴。

不過根據新規，職業文官畫入了人事管理局公布的新類別之後，將無法再向委員會提出解聘或懲處申訴。

雇員新類別適用於負責政策擬定、政策倡議的資深官員，受到影響的人數約有5萬名聯邦勞工，在共計230萬名聯邦文職人員裡，占有相對較小的比率。人事管理局官員說，推出新規的部分動機是為了懲處阻撓川普政策的聯邦員工。

人事管理局局長庫波(Scott Kupor)受訪時說，聯邦勞工不能以「基於良心而進行反抗」做為阻撓政策執行的藉口。他說：「一旦基於良心的抵抗演變成破壞，或者企圖妨礙政府目標，就是絕對不能允許的。」

聯邦勞工工會則擔心，川普幕僚可能援引新規，清算政治觀點與川普不同的政府員工。工會主管警告說，川普政府可能把龐大人數的聯邦雇員納入新類別。

官員表示，新規將於6日公布在「聯邦公報」，30天後人事管理局便將完成新類別的完整名單，接下來川普總統將簽署行政命令，把某些特定職務畫入新類別適用範圍。

